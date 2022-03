Concejal Damaris Reyes al ejecutivo municipal: «Basta de promesas sin cumplir muchachos»

Sierra Grande.- La Concejal de Juntos, Damaris Reyes rompió el silencio que hasta ahora se percibía en los partidos de oposición respecto de la situación municipal. Lo hizo a través de las redes sociales:

«Al día de hoy seguimos esperando que nos manden el organigrama Municipal, anunciado hace casi 10 dias en la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal; Con la renuncia de funcionarios estamos en la incógnita de quién realmente sigue en función y quién no ¿Quien conduce los destinos de cada área? ¿Estamos acéfalos? ¿Quienes nos gobiernan? ¿Quien puede dar respuesta sobre las obras paradas, como la tan anhelada terminal de ómnibus por ejemplo?.

¿Que hicieron con la obra de asfalto para el barrio industrial? ¿Por qué siguen sin designar la tierra para que se construya el centro de informe turístico provincial? ¿Que pasó con la documentación que tenían que presentar para que se avance con el Programa «Suelo Urbano»?

¡Y hoy, sin ser poco, ahora no quieren escuchar a las y los trabajadores, y no sorprende, no es la primera vez que una situación similar sucede! Abrir los espacios de escucha, dejar los intereses personales y gestionar por y para el pueblo, ir solucionando al menos de una cosa a la vez… ¡Tendría tantas cosas más por decir, pero sencillamente, basta de promesas sin cumplir muchachos! Indignante totalmente…»