CHUBUT: Continúan los arduos trabajos por extinguir el incendio al norte de Madryn

Trelew (Fuente: Radio3) Bomberos de Puerto Madryn y Trelew, con la ayuda de personal de distintas dependencias provinciales, trabajan arduamente este domingo en sofocar el voraz incendio que se desató este sábado por la tarde al norte de la ciudad portuaria.

Desde Bomberos Trelew reconocieron que luchan contra las llamas «bajo condiciones climáticas adversas», al tiempo que indicaron que «el incendio forestal avanza hacia Península Valdés».

Además, desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn, cerca de las 18 de este domingo, informaron que el incendio se encuentra «activo» y que tiene orientación a hacia el noreste, es decir hacia zona de Punta Quiroga y Riacho San José.

Vale mencionar que este domingo por la tarde cayó una tenue llovizna en la zona del siniestro, pero lamentablemente no fue de mucha ayuda para el combate de los bomberos.

LOS SASTRE VISITARON EL LUGAR DEL INCENDIO

El vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, y el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, estuvieron este domingo presentes, por segundo día consecutivo, en ella zona del incendio.

Foto: Mario Acosta (El ojo que todo lo ve Madryn).

Ambos pusieron en valor el arduo trabajo que están desarrollando los Bomberos Voluntarios y distintos organismos públicos, con el acompañamiento del sector privado.

En tanto, se hizo un llamado a la comunidad para que tenga prudencia y no se acerque a los lugares en los que se están desarrollando las tareas, evitando ir al sector. También se solicitó que no se circule hacia Puerto Pirámides, con el objetivo de no interrumpir el desarrollo de las acciones que se ejecutan para extinguir el fuego y también con el fin de descongestionar la zona de Península Valdés.

En horas del mediodía los fuertes vientos provocaron que el fuego se reactivara de forma violenta, por lo que los trabajos tuvieron que incrementarse. Producto de esto también se cortó la entrada al Doradillo para ir hacia la zona de playas con el fin de permitir el normal tránsito de la gente que está regresando de Península Valdés.

Desde la APSV se informó que las rutas provinciales 2 y 42 ya se encuentran habilitadas con extrema precaución. Piden a los automovilistas que presten atención a las indicaciones de las autoridades.