BURLAS A UNA NIÑA CON SÍNDROME DE DOWN GENERARON INDIGNACIÓN.

Sierra Grande | Las burlas de un grupo de jóvenes hacia una niña con síndrome de Down generaron indignación y la necesidad de reflexionar sobre el accionar de jóvenes en redes sociales.

Días atrás, un grupo de adolescentes creó una cuenta de Instagram que usaron para hostigarse entre ellos, usando como objeto de burla a Charo, una niña de casi 2 años, de esta ciudad.

Fue su madre, Nancy Llanqueleo, quien dio a conocer el caso. En primera instancia, la joven mamá identificó a los creadores de la página, luego fue a la escuela a la que concurren, tuvo contacto con alguno de los padres y ningún pedido de disculpas por los autores de la agresión. La mujer hizo público el tema en la red social Facebook y comunicó el caso en la radio.

“Usaron su condición para ofenderse entre ellos”, dijo Nancy, quien aseguro que al principio no sabia que hacer “miraba a mi hija y solo me salía llorar, porque tenés que detenerte un segundo a mirarla para ver que te genera”.

Fue a la escuela a la que asisten y lejos de pedir sanciones o castigos, solicitó que le ayuden a generar consciencia para “que entiendan el daño que causan con estas cosas”, explicó.

“Al día de hoy me pregunto por qué lo hicieron y no creo encontrar una respuesta que me deje conforme” dijo Nancy Llanqueleo quien prefiere perdonar sabiendo que son chicos de 14 o 15 años “que pueden discernir lo bueno de la malo”. Los autores de la página conocen y tenían contacto con Charo. Algunos de los padres dieron la cara, pero no hay propuestas reparadoras ante el caso y el accionar de sus hijos.

“Ella el día que se la crucen les va sonreír como hace con todo el mundo”, enfatizó la mamá de Charo a modo de conclusión del tema que siente que quedará en la nada.

Fuente: Radio Libre | En este día.