YPF Y RÍO NEGRO REALIZAN CAPACITACIONES PARA PROVEEDORES EN SIERRA GRANDE Y SAN ANTONIO OESTE

Sierra Grande | YPF y el gobierno de la Provincia de Río Negro llevaron adelante capacitaciones destinadas a proveedores locales en las localidades de Sierra Grande y San Antonio Oeste.

Las actividades se desarrollaron en el marco de la Academia de Proveedores de YPF, en conjunto con la Secretaría de Energía y Ambiente provincial. Bajo el título “Finanzas Inteligentes y Asociatividad para impulsar el crecimiento empresarial”, las jornadas estuvieron a cargo de profesionales de IRAM y contaron con la participación de más de 40 empresarios y comerciantes de ambas localidades.

El objetivo de la capacitación fue brindar herramientas de gestión financiera y promover el trabajo asociativo entre empresas. La propuesta estuvo orientada a mejorar la competitividad, ordenar procesos y fortalecer el desarrollo de proveedores locales.

Las jornadas estuvieron dirigidas a proveedores actuales y potenciales interesados en fortalecer su gestión y ampliar sus oportunidades de participación en proyectos de infraestructura. En este contexto, se destacó la relevancia de iniciativas como VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) y Argentina LNG, que prevén una demanda de servicios y bienes en la región.

Desde la organización se indicó que estos desarrollos requerirán una red de proveedores que cumplan con estándares de calidad, seguridad y gestión. En ese sentido, se planteó que el fortalecimiento del entramado productivo local resulta un factor clave para acompañar el avance de los proyectos y su impacto en las economías regionales.

La Academia de Proveedores de YPF es una iniciativa orientada a acompañar el crecimiento de las empresas que integran su cadena de valor. El programa busca alinear capacidades con estándares técnicos, operativos, de calidad, seguridad, sostenibilidad y ética del sector, y promueve la mejora continua y la profesionalización.

En relación con el desarrollo de proyectos energéticos y de infraestructura en la región, que incrementan la demanda de proveedores locales con capacidades técnicas y operativas.

Fuente: Prensa de YPF