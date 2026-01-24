YPF Y RÍO NEGRO DEFINEN EL MARCO REGULATORIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ARGENTINA LNG

YPF y el Gobierno de la provincia de Río Negro firmaron un acta acuerdo que establece el marco regulatorio provincial y los lineamientos de cooperación institucional para el desarrollo del proyecto Argentina LNG. El acuerdo fue suscripto por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, en la ciudad de Buenos Aires.

El documento define condiciones fiscales y regulatorias con un horizonte de estabilidad de 30 años, en complemento con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de brindar previsibilidad a los actores que participen en la cadena de valor del proyecto de gas natural licuado. Además, establece pautas claras en aspectos no tributarios vinculados a la ejecución del proyecto dentro del territorio provincial.

El acta acuerdo también contempla la implementación de un Programa de Formación Técnico-Profesional orientado al fortalecimiento de capacidades locales y a la promoción del empleo en el área de influencia del proyecto. Esta iniciativa será desarrollada de manera conjunta por YPF, empresas vinculadas al proyecto, la Fundación YPF y las instituciones educativas que designe la provincia de Río Negro, con el objetivo de formar recursos humanos para la industria del GNL.

Argentina LNG es un proyecto de gas natural a gran escala que integra actividades de upstream y midstream, diseñado para desarrollar los recursos de Vaca Muerta y abastecer a los mercados internacionales. Según la información suministrada por la compañía, se prevé que alcance exportaciones de hasta 12 millones de toneladas anuales de GNL hacia 2030, con la posibilidad de ampliar esa capacidad a 18 millones de toneladas por año.

En paralelo a la firma del acuerdo con Río Negro, YPF anunció la concreción de un acuerdo de intercambio de activos con la compañía Pluspetrol, orientado a potenciar el desarrollo de Vaca Muerta. En el marco de esta operación, Pluspetrol se incorporará como accionista de Vaca Muerta Inversiones, sociedad controlada por YPF con participación en los bloques La Escalonada y Rincón de Ceniza.

Asimismo, YPF adquirirá la participación de Pluspetrol en los bloques Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas, áreas consideradas estratégicas para el desarrollo del proyecto Argentina LNG. La operación de intercambio de activos se encuentra sujeta al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en el acuerdo entre las partes.

Fuente: Prensa YPF