YPF SUMA A ENI Y XRG AL DESARROLLO DEL UPSTREAM DEL PROYECTO ARGENTINA LNG

Sierra Grande | YPF anunció la firma de acuerdos para incorporar a las compañías Eni y XRG al desarrollo del upstream del proyecto Argentina LNG, a través de la venta de participaciones accionarias en UPCO ARLNG I S.A.U., la sociedad que será titular de los bloques de gas de Vaca Muerta afectados al proyecto.

Según informó la empresa, la operación está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones, entre ellas la aprobación por parte de la Autoridad de Aplicación de la cesión de las áreas de YPF a la sociedad. Una vez concretada la transacción, UPCO ARLNG I será titular de los bloques Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte y Las Tacanas I y II.

En ese esquema, Eni y XRG adquirirán el 32% del capital social cada una, mientras que YPF conservará una participación del 36%. Desde la firma de los acuerdos, los bloques quedarán destinados al desarrollo del proyecto Argentina LNG.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, señaló que «estamos dando un paso más en el desarrollo de Argentina LNG. El ingreso de Eni y XRG al upstream fortalece la cadena de valor del proyecto y nos permite avanzar hacia su desarrollo a escala global».

Por su parte, el Chief Operating Officer de Global Natural Resources de Eni, Guido Brusco, indicó que la incorporación al desarrollo en Vaca Muerta fortalece la capacidad de la compañía para desarrollar recursos de gas destinados a la producción de gas natural licuado (GNL) para mercados internacionales. Además, sostuvo que la participación posiciona a la empresa en toda la cadena de valor, desde el upstream en Argentina hasta el suministro de GNL a clientes internacionales.

En tanto, el presidente de International Gas de XRG, Mohamed Al Aryani, afirmó que Argentina tiene potencial para incrementar su participación en el abastecimiento de la demanda mundial de gas natural y consideró que el proyecto Argentina LNG será un componente central para ese objetivo. También destacó la asociación con YPF y Eni para el desarrollo de la iniciativa.

YPF recordó que el pasado 30 de abril adquirió el 50% de participación que Pluspetrol mantenía en los bloques involucrados mediante un intercambio de activos, consolidando así el 100% de la titularidad de las áreas.

El proyecto Argentina LNG integra el desarrollo de recursos no convencionales de gas en Vaca Muerta con infraestructura de transporte y plantas de licuefacción, con el objetivo de producir y exportar gas natural licuado hacia mercados internacionales.

Con esta incorporación de nuevos socios, YPF continúa avanzando en el desarrollo del proyecto mediante asociaciones estratégicas orientadas a ampliar la capacidad de producción y exportación de gas natural licuado desde Argentina.

Fuente: En este día | Radio Libre