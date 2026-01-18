YPF REGISTRÓ MÁS DE 7.000 INSCRIPCIONES EN SU PROGRAMA DE JÓVENES PROFESIONALES

YPF informó que la actual edición de su Programa de Jóvenes Profesionales superó las 7.000 inscripciones en la primera semana desde su lanzamiento. El programa está dirigido a jóvenes profesionales recientemente graduados y forma parte de la estrategia de la compañía para la formación de talento con proyección en el sector energético.

La iniciativa busca integrar a nuevas generaciones de profesionales en un entorno de trabajo que combina la experiencia de equipos consolidados con la incorporación de perfiles en etapa inicial de desarrollo. Según indicó la compañía, el programa se sostiene de manera continua como parte de sus políticas de gestión de personas.

El Programa de Jóvenes Profesionales tiene una duración de nueve meses y propone una experiencia de inmersión en el negocio de YPF. Incluye instancias de aprendizaje, entrenamiento y participación en proyectos, con interacción entre distintas áreas operativas y técnicas. El objetivo es que los participantes adquieran una visión transversal de la cadena de valor de la empresa.

Desde la compañía señalaron que el programa apunta tanto a la incorporación de nuevos perfiles como a la formación de futuros líderes con capacidad de gestión en proyectos estratégicos. En ese sentido, Florencia Tiscornia, vicepresidenta de Personas y Cultura de YPF, indicó que la iniciativa busca consolidar el semillero de talento joven y preparar profesionales para asumir responsabilidades de mayor alcance en el mediano plazo.

Requisitos para postularse

El programa está destinado a profesionales recientemente graduados de las carreras de Ingeniería (Petróleo, Química, Industrial, Mecánica, Electromecánica, Civil y Electrónica), Geociencias, Ciencias Económicas, Comercialización y Tecnología. Los postulantes deben tener entre 22 y 28 años, contar con hasta dos años de experiencia laboral o no poseer experiencia previa, acreditar nivel de inglés intermedio o avanzado y presentar un buen promedio académico.

Además, se requiere disponibilidad para relocalizarse en distintas zonas del país, entre ellas Neuquén, Buenos Aires y Mendoza, y competencias vinculadas a mejora continua, innovación, adaptación al cambio, aprendizaje y potencial de liderazgo.

Etapas del proceso de selección

El proceso de selección se desarrolla en varias instancias. Luego de la inscripción online, los candidatos atraviesan evaluaciones de inglés y razonamiento, una dinámica grupal virtual y un assessment de competencias, que puede realizarse de manera presencial o virtual. Posteriormente, se realizan entrevistas con líderes de la compañía y exámenes preocupacionales previos al ingreso y al proceso de inducción.

La inscripción al Programa de Jóvenes Profesionales de YPF continúa abierta y se realiza de forma online a través del sitio oficial de la compañía.

Fuente: Prensa YPF