YPF REALIZARÁ UN ESTUDIO GEOTÉCNICO MARINO EN EL GOLFO SAN MATÍAS

YPF informó que a partir del 15 de febrero y por el plazo de treinta días se llevará a cabo un estudio geotécnico en el suelo marino del Golfo San Matías. La tarea se realizará desde una embarcación especial que operará aproximadamente a seis kilómetros de la costa.

Según indicó la compañía, los trabajos de análisis del suelo marino son necesarios para determinar cómo se realizará el desarrollo offshore vinculado a las unidades de licuefacción flotantes del proyecto Argentina LNG. El estudio permitirá obtener información técnica clave para la planificación de las operaciones previstas.

Para la realización del estudio se utilizará el buque OSV Fugro Resilience, de bandera de Bahamas, con una eslora de 83,4 metros. La embarcación cuenta con tecnología específica para trabajos geotécnicos, será posicionada de forma remota y dispone de un laboratorio a bordo para el análisis inicial de las muestras que se obtengan. Posteriormente, dichas muestras serán enviadas a centros especializados en Estados Unidos para su caracterización y análisis final.

YPF señaló que el estudio geotécnico se desarrollará bajo estándares internacionales y conforme a normas de seguridad y de preservación ambiental.

Argentina LNG es un proyecto de gas a gran escala que integra actividades de upstream y midstream, orientado al desarrollo de los recursos de Vaca Muerta y al abastecimiento de mercados internacionales desde las costas de la provincia de Río Negro. El plan inicial prevé una capacidad de producción de 12 millones de toneladas por año (MTPA), con posibilidad de ampliarse hasta 18 MTPA.

De acuerdo con la información suministrada, para la primera etapa del proyecto se estima una inversión superior a los 50 mil millones de dólares y la generación de aproximadamente 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Asimismo, se proyectan exportaciones de hasta 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado hacia 2030, con opción de expansión en etapas posteriores.

Fuente: Prensa YPF