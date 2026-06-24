YPF INICIARÁ ESTUDIOS GEOFÍSICOS Y OCEANOGRÁFICOS EN EL GOLFO SAN MATÍAS PARA EL PROYECTO ARGENTINA LNG

YPF informó que a partir del 27 de junio se desarrollará una campaña de estudios geofísicos y oceanográficos en el Golfo San Matías, con una duración estimada de un mes, en el marco del proyecto Argentina LNG.

De acuerdo con la empresa, las actividades comprenderán áreas onshore, nearshore y offshore, e incluirán tareas de relevamiento en sectores costeros, de transición y mar adentro. Los trabajos forman parte de los estudios de preingeniería necesarios para el avance del diseño técnico de las futuras instalaciones vinculadas al proyecto.

Las tareas se realizarán a bordo de las embarcaciones Atlantic Dama, Rustringen y la lancha Bernardo, equipadas para este tipo de operaciones. Según precisó YPF, los relevamientos permitirán obtener información destinada a respaldar el desarrollo de la ingeniería asociada a la infraestructura prevista.

La campaña contempla la adquisición de datos de alta resolución del fondo marino y del subsuelo somero mediante tecnologías no intrusivas. Estos estudios permitirán relevar la morfología del lecho marino, analizar la estructura de los sedimentos e identificar posibles condicionantes para el emplazamiento de infraestructura.

La información recopilada será utilizada para el diseño de ductos, sistemas submarinos, umbilicales y otras instalaciones offshore vinculadas al proyecto Argentina LNG.

En paralelo, se llevarán adelante mediciones oceanográficas orientadas al monitoreo de corrientes, ondas de infragravedad y variaciones del nivel del mar. Para ello, se instalarán equipos en el fondo marino destinados a la recolección continua de datos metoceánicos.

YPF señaló que las actividades se desarrollarán bajo estándares internacionales de seguridad, calidad y protección ambiental, con monitoreos permanentes y procedimientos específicos destinados a minimizar el impacto sobre el entorno marino.

La empresa indicó además que los resultados obtenidos durante esta campaña serán utilizados para avanzar en la planificación técnica y en el desarrollo de las futuras instalaciones previstas dentro del proyecto Argentina LNG.

Fuente: Comunicación institucional YPF