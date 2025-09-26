YPF FINALIZÓ OPERATIVO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA PARA 900 ADOLESCENTES EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande |

Concluyó en Sierra Grande el operativo de atención odontológica preventiva impulsado por YPF, en el que cerca de 900 adolescentes de entre 15 y 19 años recibieron controles, talleres educativos y kits de higiene personal. La iniciativa tuvo como objetivo mejorar el bienestar de la comunidad y brindar herramientas concretas para el cuidado de la salud bucal.

El plan se llevó adelante tras un diagnóstico inicial que evidenció que la mayoría de los jóvenes de la localidad no accede a controles odontológicos regulares. En este contexto, la acción buscó ofrecer evaluaciones profesionales que permitieran a los adolescentes contar con un diagnóstico preciso y definir los pasos a seguir dentro del sistema sanitario.

La propuesta contó con la participación de una decena de especialistas, además de estudiantes y docentes de la carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Río Negro.

Uno de los aspectos más relevantes fue la donación de equipamiento odontológico al hospital de Sierra Grande. YPF entregó un equipo de radiología dental, un revelador de radiografías y un chaleco con cubretiroides, fortaleciendo así la capacidad diagnóstica y mejorando la infraestructura disponible para la atención en el territorio.

Además, durante el operativo se relevaron indicadores epidemiológicos que servirán de base para orientar futuras acciones de salud y contribuir a la planificación de políticas públicas en la región.

Esta acción se enmarca en el acompañamiento de YPF al crecimiento proyectado para Sierra Grande con el proyecto VMOS y el futuro desarrollo de Argentina GNL. El programa apunta a fortalecer capacidades locales en salud, educación y desarrollo comunitario, mediante la mejora de infraestructura, la formación de equipos técnicos y la articulación con actores locales.

Fuente: En este día | Radio Libre.