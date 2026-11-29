Sierra Grande | La firma de la Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés) del proyecto Argentina LNG está prevista para el lunes 30 de noviembre de 2026, en el Palacio Libertad de la ciudad de Buenos Aires. La iniciativa es impulsada por YPF, la italiana Eni y XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de ADNOC, de Emiratos Árabes Unidos. La ceremonia está programada para las 10.

El proyecto contempla una inversión total estimada en aproximadamente US$ 51.000 millones, de los cuales alrededor de US$ 29.000 millones se prevén hasta 2031, según los datos difundidos. La iniciativa se desarrollará en etapas e incluye la producción de gas no convencional en áreas de Vaca Muerta, en Neuquén, su procesamiento y transporte hacia la costa de Río Negro, y su posterior licuefacción para exportación. El inicio de las obras está proyectado para febrero de 2027, mientras que la puesta en marcha de la primera etapa se estima para 2030, con la segunda unidad prevista hacia 2031.

La infraestructura prevista comprende el desarrollo de aproximadamente 1.416 pozos horizontales en las áreas Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II y Aguada Villanueva Norte. El gas será tratado inicialmente en el Complejo Industrial Neuquén y transportado mediante un gasoducto dedicado de 48 pulgadas y aproximadamente 524 kilómetros, junto con un poliducto de 24 pulgadas y extensión similar para líquidos. En Río Negro, el Complejo Industrial Río Negro incluirá instalaciones para acondicionamiento, separación, fraccionamiento y almacenamiento de líquidos del gas natural, además de instalaciones portuarias y líneas submarinas.

La etapa inicial prevé dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cada una con una capacidad de 6 millones de toneladas anuales, para alcanzar un total de 12 MTPA. El diseño contempla una posible ampliación a 18 MTPA mediante una tercera unidad. La producción estará destinada principalmente a la exportación de gas natural licuado, líquidos del gas natural —etano, propano, butano y gasolinas naturales— y condensados. De acuerdo con las estimaciones difundidas, las exportaciones podrían generar ingresos cercanos a US$ 10.000 millones anuales una vez alcanzada la capacidad prevista.

El proyecto obtuvo la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo, con fecha de adhesión establecida el 19 de noviembre de 2026. El régimen contempla estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria por 30 años desde la puesta en marcha estimada de cada etapa. En materia de financiamiento, se informó una propuesta de US EXIM por hasta US$ 6.000 millones, sujeta a la aprobación de su directorio. La firma de la FID establecerá el avance del proyecto hacia la etapa de ejecución.

Finalmente, tras la audiencia pública realizada el 16 y 17 de noviembre en Sierra Grande, el proyecto Argentina LNG ingresó en una nueva etapa administrativa con el análisis por parte de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro de los cuatro estudios de impacto ambiental correspondientes al gasoducto, el poliducto, el complejo industrial y las unidades flotantes de licuefacción (FLNG), junto con las más de 200 exposiciones presentadas durante la instancia participativa de lo que deriva la emisión de la resolución ambiental provincial, que establecerá las condiciones para el desarrollo de las obras.

En paralelo, el consorcio integrado por YPF (36%), Eni (32%) y XRG (32%) prevé firmar la Decisión Final de Inversión (FID) el 30 de noviembre de 2026, en Buenos Aires. El proyecto, con una inversión estimada de US$ 50.750 millones y aprobado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), contempla el inicio de las obras en febrero de 2027 y la puesta en marcha de la primera unidad flotante de licuefacción para el 30 de junio de 2030.

Fuente: Radio Libre