YPF, ENI Y XRG FIRMAN UN ACUERDO CLAVE PARA EL DESARROLLO DE ARGENTINA LNG

YPF informó este jueves la firma del Acuerdo de Desarrollo Conjunto (Joint Development Agreement, JDA) junto a Eni y XRG para avanzar en el proyecto Argentina LNG. El acuerdo, de carácter vinculante, constituye un paso formal en el proceso hacia la Decisión Final de Inversión prevista para la segunda mitad de 2026.

Argentina LNG es un proyecto integrado de gran escala orientado a la producción y licuefacción de gas natural, con el objetivo de monetizar el potencial de Vaca Muerta y fortalecer la capacidad exportadora del país. La iniciativa contempla una capacidad total de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de gas natural licuado, a partir de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) de 6 MTPA cada una.

El acuerdo establece el plan de trabajo que permitirá a los socios avanzar en la siguiente etapa de desarrollo del proyecto. Entre las actividades previstas se incluyen la realización de la Ingeniería Básica (Front-End Engineering Design – FEED), la estructuración técnica, y el desarrollo de los principales frentes comerciales y de financiamiento.

Desde YPF, su presidente y CEO, Horacio Marín, indicó que la firma del JDA formaliza la incorporación de XRG al proyecto que la compañía venía desarrollando junto a Eni, y señaló que la participación de los tres socios permitirá continuar con las tareas necesarias para alcanzar la Decisión Final de Inversión en los plazos previstos.

Por su parte, Guido Brusco, Chief Operating Officer de Global Natural Resources de Eni, destacó que el acuerdo consolida la incorporación de un nuevo socio y representa un avance en el desarrollo del proyecto dentro del contexto del mercado global de gas.

En tanto, Mohamed Al Aryani, presidente de International Gas de XRG, señaló que el acuerdo marca un paso relevante para el desarrollo de Argentina LNG y que el proyecto apunta a contribuir al abastecimiento de los mercados internacionales, al tiempo que genera valor de largo plazo para las partes involucradas y las comunidades locales.

El proyecto Argentina LNG prevé una inversión significativa y la generación de empleo, además de consolidar una capacidad de exportación energética de largo plazo para el país, posicionando a Argentina entre los principales exportadores de GNL a nivel internacional.

Fuente: Comunicación YPF