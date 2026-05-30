YPF AVANZA CON UNA ETAPA CLAVE DE LA INFRAESTRUCTURA OFFSHORE DEL PROYECTO VMOS

Sierra Grande | YPF informó la finalización de una operación logística vinculada al desarrollo del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), iniciativa destinada a ampliar la capacidad de transporte y exportación de crudo producido en Vaca Muerta.

La tarea se realizó en Puerto Quequén, donde fueron embarcadas cadenas y anclas que integrarán el sistema de fondeo de las futuras instalaciones offshore frente a Punta Colorada, en la costa rionegrina. Los equipos serán instalados en el lecho marino por un buque especializado de la empresa noruega DOF Group ASA, como parte de la siguiente etapa de ejecución de la obra.

El sistema de fondeo tendrá la función de asegurar la posición de las dos monoboyas que formarán parte de la terminal marítima proyectada para la exportación de petróleo. Esta infraestructura permitirá la carga de buques de gran porte y constituye uno de los componentes centrales del esquema logístico diseñado para conectar la producción de Vaca Muerta con mercados internacionales.

Según indicó YPF, la operación realizada en Quequén incluyó el embarque de seis anclas tipo High Holding Power (HHP), de aproximadamente 42 toneladas cada una, y seis cadenas de fondeo de 400 metros de longitud y cerca de 72 toneladas por unidad. La compañía anticipó además una segunda campaña logística con equipamiento de características similares.

El avance se enmarca en el desarrollo de VMOS, proyecto impulsado por un consorcio de empresas productoras para incrementar la capacidad de evacuación de crudo desde la cuenca neuquina. La iniciativa contempla la construcción de un oleoducto y una terminal de exportación en Punta Colorada, desde donde se prevé operar embarques mediante buques tipo VLCC.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, señaló que cada etapa completada forma parte de la estrategia para desarrollar infraestructura destinada a acompañar el crecimiento de la producción de Vaca Muerta y fortalecer la capacidad exportadora del país.

Por su parte, el CEO de VMOS, Gustavo Chaab, sostuvo que la concreción de esta instancia representa un avance en la infraestructura offshore necesaria para la futura operación de exportación de petróleo.

Fuente: Prensa institucional YPF