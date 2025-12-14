YPF ACOMPAÑA LA EDUCACIÓN EN RÍO NEGRO CON CONECTIVIDAD, FORMACIÓN Y TECNOLOGÍA

YPF cerró el año 2025 con un balance positivo en materia de inversión social en Río Negro, consolidando a la educación como uno de los ejes centrales de su estrategia de desarrollo comunitario. A través de distintos programas orientados a mejorar la conectividad, fortalecer las trayectorias escolares y acompañar a docentes y estudiantes, la compañía generó impacto en más de 45 instituciones educativas de la provincia.

Las iniciativas se desplegaron en 28 localidades rionegrinas y se llevaron adelante en articulación con organizaciones especializadas como Enseñá por Argentina y Fundación Cimientos. El objetivo fue reducir brechas educativas y promover condiciones que favorezcan la continuidad y la calidad de los aprendizajes, especialmente en contextos con mayores desafíos de acceso.

Uno de los ejes principales fue la mejora de la conectividad en establecimientos educativos de Sierra Grande, donde más de 1.000 estudiantes accedieron por primera vez a internet a partir de la instalación de antenas satelitales. La iniciativa se complementó con instancias de capacitación docente en herramientas digitales, orientadas a fortalecer el uso pedagógico de la tecnología en el aula.

En paralelo, YPF acompañó a 41 escuelas secundarias mediante un programa de fortalecimiento institucional enfocado en el seguimiento de trayectorias escolares. La propuesta, desarrollada junto a Fundación Cimientos, buscó brindar herramientas a los equipos directivos y docentes para identificar riesgos de abandono y promover la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

La entrega de equipamiento tecnológico fue otro de los componentes destacados del año. En total, se donaron 31 computadoras a 24 instituciones educativas, además de material informático destinado a capacitaciones a distancia en el Nodo de la Universidad Nacional del Comahue en San Antonio Oeste. Asimismo, el CET N° 12 recibió materiales y equipos en el marco del Programa Piloto de Formación Energética, orientado a la formación técnica vinculada al sector.

Estas acciones educativas se complementaron, durante el segundo semestre, con iniciativas en los ámbitos de la salud y el deporte, así como con proyectos impulsados por Fundación YPF en distintos puntos de la provincia.

Como cierre del año, se destacó la finalización del programa “Escuelas que Acompañan”, orientado a fortalecer las capacidades institucionales con foco en la dimensión socioemocional de las trayectorias educativas. En su implementación en Río Negro participaron 40 escuelas secundarias y 120 docentes, con altos niveles de participación y finalización de las instancias formativas.

