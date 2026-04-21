“Y AHORA QUÉ FEST”: JORNADAS PARA TRABAJAR CON ADOLESCENTES EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La Municipalidad de Sierra Grande realizará dos jornadas del programa “Y Ahora Qué Fest: Futuro en Movimiento”, destinadas a estudiantes de nivel medio, con el objetivo de generar instancias de intercambio sobre las expectativas, problemáticas y proyectos de vida de las juventudes.

Según explicó la secretaria de Gobierno, Cintia Castillo, en declaraciones a Radio Libre, la actividad forma parte de una estrategia impulsada junto a la Agencia de Prevención de Adicciones (APASA), enfocada en el ámbito juvenil. “Es una estrategia que se viene trabajando con adolescentes en función de las proyecciones en el marco de un proyecto de vida, en las expectativas acerca de la comunidad y las problemáticas que atraviesan”, indicó.

Las jornadas se desarrollarán el miércoles 22 de abril de 9 a 12 horas y el jueves 23 de abril de 14 a 17 horas en el Polideportivo Municipal. Participarán estudiantes de instituciones como el CET Nº 12, ESRN 39 y CEN 85.

Castillo señaló que el enfoque busca priorizar la voz de los jóvenes: “La idea es que esos análisis salgan desde ellos mismos y no desde la mirada adultocentrista, que muchas veces limita la posibilidad de escuchar”. En ese sentido, destacó que se trata de espacios de diálogo entre pares, orientados a identificar problemáticas y pensar alternativas desde la propia experiencia juvenil.

La organización involucra a distintas áreas municipales y organismos provinciales, entre ellos el Ministerio de Salud, APASA y el dispositivo local CRAIA. También participarán instituciones como la Comisaría de la Familia, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y el Hospital Pablo Bianchi, a través de sus servicios de adolescencia y salud mental.

En relación con el contexto que motiva la propuesta, la funcionaria indicó que las problemáticas vinculadas a adolescentes “vienen siendo analizadas desde hace tiempo” y que las jornadas buscan “visibilizarlas y comprender desde qué lugar se están manifestando”. Agregó que el objetivo es generar herramientas para que los chicos puedan expresar demandas, buscar ayuda y participar en la construcción de soluciones.

Castillo remarcó además la importancia del acompañamiento familiar para garantizar la participación: “El aporte de los adultos responsables es clave para que los jóvenes asistan a estos espacios”.

Las actividades incluirán propuestas lúdicas, música y dinámicas grupales, con el fin de facilitar la participación y el intercambio entre los asistentes.

Fuente: En este día | Radio Libre