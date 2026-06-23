WIÑOY TRIPANTU: LA COMUNIDAD KINTUL FOLLIL CELEBRÓ EL CAMBIO DE CICLO EN EL REWE DE SIERRA VIEJA

Sierra Grande | La comunidad mapuche Kintul Follil celebró durante la noche del sábado el Wiñoy Tripantu, la ceremonia que marca el inicio de un nuevo ciclo según la cosmovisión mapuche. El encuentro se desarrolló en el rewe ubicado en Sierra Vieja y reunió a integrantes de la comunidad para compartir una instancia de reflexión, espiritualidad y fortalecimiento de los vínculos con el territorio.

En diálogo con Radio Libre, la lonko Doris Cañumil, autoridad de la comunidad, explicó que el Wiñoy Tripantu no representa un año nuevo en términos cronológicos, sino un proceso de renovación asociado al retorno gradual del sol tras el solsticio de invierno.

«Para nosotros es renovación de ciclo. La cultura mapuche no contabilizaba años. Es una celebración donde hay festejo, pero sobre todo renovación de energías y de compromiso con el espacio territorial en el que vivimos», señaló.

Cañumil indicó que la ceremonia se realizó en el rewe que la comunidad utiliza desde hace varios años para sus encuentros espirituales. Allí, durante la noche del cambio de ciclo, se enciende un fuego considerado sagrado, en el que simbólicamente se deja atrás aquello que no pudo resolverse durante el período que concluye.

«Lo que se hace es depositar en ese fuego todo aquello que no pudimos entender o resolver en el ciclo que pasa, para que nuestra persona pueda renovarse y volver a empezar», explicó.

La lonko detalló que el Wiñoy Tripantu está vinculado a la observación de los procesos de la naturaleza y a la preparación para los ciclos venideros. Según expresó, el invierno constituye un tiempo de introspección, aprendizaje y fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios.

«El invierno deja el espacio que necesitamos para retroalimentarnos con conocimiento, con diálogo y con aquello que espiritualmente necesitamos», afirmó.

Consultada sobre la posibilidad de ampliar la participación en futuras celebraciones, indicó que la comunidad analiza generar condiciones para que más personas puedan conocer estas prácticas y su significado.

«Socializar este conocimiento hace que no se pierda. Los jóvenes han propuesto mejorar el espacio para que sea más accesible y poder programar con tiempo las actividades», sostuvo.

Además, destacó que integrantes de la comunidad continúan desarrollando actividades de difusión e intercambio en instituciones educativas y otros ámbitos de la comunidad.

El Wiñoy Tripantu constituye una de las ceremonias centrales del pueblo mapuche y expresa una concepción del tiempo basada en los ciclos de la naturaleza, la responsabilidad con el entorno y la continuidad de los saberes ancestrales.

Fuente: En este día | Radio Libre