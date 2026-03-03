WERETILNEK DESTACÓ EL IMPACTO DE VMOS Y EL DESARROLLO DE VACA MUERTA EN RÍO NEGRO

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, encabezó la apertura del período de sesiones ordinarias 2026 de la Legislatura provincial con un discurso enfocado en el desarrollo energético y el impacto de los proyectos vinculados a YPF en la región. La producción de Vaca Muerta y su expansión hacia territorio rionegrino constituyeron el eje central de la exposición.

El mandatario destacó el avance del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que contempla la consolidación de Sierra Grande como puerto exportador de petróleo. Informó que la obra presenta un 55% de avance y señaló que Punta Colorada será el punto de salida de crudo hacia mercados internacionales.

En relación con el impacto local, indicó que más de 450 personas trabajan actualmente en los proyectos en Sierra Grande y que, durante el último año, se habilitaron 100 nuevos comercios en la localidad. También precisó que el VMOS destinó 8 millones de dólares a la compra de terrenos, servidumbres y tasas, además de 200 millones de dólares en contrataciones de empresas locales para servicios y provisión de insumos.

Según detalló, el proyecto acumula más de 3,6 millones de horas de trabajo y prevé alcanzar 117 millones de dólares en salarios para trabajadores rionegrinos al finalizar su ejecución. Señaló que 500 personas que ingresaron como ayudantes o personal no especializado accedieron a instancias de capacitación y hoy se desempeñan como trabajadores calificados.

El gobernador afirmó que, entre empleos directos e indirectos, el desarrollo de VMOS genera trabajo para 10.000 familias en el tramo que se extiende desde el límite con Neuquén hasta Sierra Grande. En ese contexto, mencionó que el 90% del personal que construye los tanques de almacenamiento en la zona pertenece a la localidad.

En el plano estratégico, Weretilneck sostuvo que los cambios en el escenario energético global, tras la guerra entre Rusia y Ucrania, consolidaron al gas como recurso central en la transición energética. En ese marco, destacó la relevancia de las reservas compartidas con Neuquén y la oportunidad de inserción internacional a través de la exportación de Gas Natural Licuado (GNL).

El mandatario remarcó la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las modificaciones normativas que habilitaron el desarrollo de infraestructura en el Golfo San Matías. Indicó que Río Negro forma parte del diseño estratégico para el abastecimiento mundial de GNL durante las próximas décadas.

Entre los proyectos mencionados se encuentra el desarrollo de Argentina LNG, impulsado por YPF junto a ENI y XRG, que prevé la construcción de un gasoducto de 48 pulgadas, un poliducto para el transporte de líquidos y una planta separadora en territorio rionegrino. Según explicó, esta última tendrá una capacidad superior a la planta de Cerri, en las cercanías de Bahía Blanca.

También detalló el avance del proyecto SESA, ubicado al sur de San Antonio Oeste, que permitirá iniciar exportaciones de GNL en los primeros meses del próximo año, con la instalación de buques de licuefacción en el Golfo San Matías. Asimismo, anticipó la definición del consorcio que ejecutará el gasoducto dedicado desde la cuenca neuquina hasta la costa rionegrina.

Weretilneck sostuvo que la infraestructura en ejecución y proyectada implica obras de ductos que atravesarán la provincia en los próximos años y que la actividad energética modificará la estructura productiva de la costa rionegrina en el largo plazo. Señaló que, además de la etapa constructiva, los proyectos generarán empleo permanente y abrirán nuevas oportunidades de desarrollo industrial, incluida la eventual expansión petroquímica.

En el tramo final de su discurso, el gobernador afirmó que el desarrollo conjunto de petróleo, gas y minería en la Patagonia redefine el mapa económico argentino y posiciona a Río Negro y Neuquén como actores centrales en la generación de energía y exportaciones.

Fuente: por redacción de pidolapalabra.com.ar