WERETILNECK PRESENTÓ EL ACUERDO CON YPF POR ARGENTINA GNL EN RÍO NEGRO

Viedma | El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, presentó en la ciudad de Viedma los detalles del acuerdo estratégico firmado con YPF para el desarrollo del proyecto Argentina GNL, que posiciona a la provincia como un nodo clave en la exportación de gas natural licuado desde el Golfo San Matías.

Durante su exposición en la Casa de Gobierno, Weretilneck destacó que el aprovechamiento de los recursos naturales requiere decisiones políticas sostenidas, consensos amplios y trabajo conjunto entre el sector público y privado. Señaló que el desarrollo energético no es automático y que “sin voluntad política y reglas claras, los recursos permanecen inactivos”.

El proyecto se sitúa en cercanías de Sierra Grande, con miras a las instalaciones e infraestructura disponibles en Punta Colorada, por lo que la intendenta Roxana Fernández junto al presidente del Concejo Municipal, Carlos Negri, parte del gabinete del Poder Ejecutivo y concejales, estuvieron presentes en el acto que amplia las expectativas en los cambios en la matriz productiva de la región.

El mandatario recordó que el crecimiento de Vaca Muerta fue resultado de años de acuerdos entre dirigentes políticos, empresas, trabajadores y el Estado nacional, y afirmó que Río Negro se incorpora ahora a una nueva etapa del proceso energético, vinculada a la salida al mar y a la exportación. En ese marco, explicó que el proyecto Argentina GNL, originalmente previsto para otra provincia, se concretó en Río Negro a partir de una decisión estratégica y del compromiso provincial de garantizar estabilidad, previsibilidad y cumplimiento normativo.

Weretilneck subrayó el rol de la Legislatura provincial y de los municipios en la adecuación del marco jurídico necesario para recibir inversiones de gran escala, y remarcó que la seguridad institucional y las reglas claras son condiciones centrales para atraer capitales de largo plazo. En ese sentido, afirmó que la provincia ofrece estabilidad política, previsibilidad económica y seguridad jurídica, respaldadas por leyes vigentes y consensos políticos transversales.

El acuerdo con YPF contempla cuatro componentes principales: la construcción de un gasoducto dedicado de 48 pulgadas y 520 kilómetros para exportación de GNL; un poliducto para líquidos y gases asociados; una planta de fraccionamiento; y la instalación de dos buques de licuefacción ubicados a unos siete kilómetros de la costa. Según detalló el Gobernador, estas instalaciones operarán de forma continua durante al menos 30 años.

El proyecto prevé la generación de miles de puestos de trabajo durante la etapa de construcción y empleo permanente durante su operación. Weretilneck indicó que el convenio establece que al menos el 80 % de la mano de obra será rionegrina y que se priorizará la contratación de proveedores y pymes locales, de acuerdo con la normativa provincial de desarrollo de proveedores y compras locales. Asimismo, se incorporan programas de capacitación y formación laboral articulados entre el Estado, el sistema educativo y el sector privado.

En términos económicos, el Gobernador informó que Río Negro recibirá aportes directos y recursos anuales durante toda la vida útil del proyecto, además de inversiones en infraestructura estratégica, como el aeropuerto de San Antonio Oeste, y una recaudación indirecta derivada del aumento de la actividad económica.

Finalmente, Weretilneck señaló que la provincia avanza en otros proyectos energéticos, como la exportación de petróleo desde Punta Colorada, y planteó como objetivo de largo plazo el desarrollo de la industrialización petroquímica en territorio rionegrino, con el propósito de que el valor agregado y el empleo permanezcan en la región.

Datos del Proyecto:

Proceso del Proyecto Argentina LNG

El proyecto Argentina LNG contempla el transporte de gas seco desde Vaca Muerta hasta la costa mediante un gasoducto dedicado. Una vez en destino, el gas será licuado a una temperatura de -162 °C en buques de licuefacción ubicados en altamar y posteriormente exportado a distintos mercados internacionales.

De manera complementaria, los líquidos asociados al gas serán transportados a través de un poliducto hasta una planta de fraccionamiento costera.

Gasoducto Dedicado

Diámetro: 48 pulgadas

Extensión aproximada: 520 km

Uso exclusivo para exportación

Será el gasoducto más grande del país

Licuefacción en Altamar: “Una Fábrica Flotante”

Dos buques de licuefacción

Ubicación: a 7 km de la costa

Profundidad aproximada: 40 metros

Capacidad: 6 millones de toneladas anuales por unidad

Operación Marítima

Operación los 365 días del año

Utilización de buques metaneros con capacidad de 140.000 a 215.000 m³

Poliducto Dedicado para Líquidos Asociados

Traza paralela al gasoducto: 526 km

Diámetro: 22 pulgadas

Capacidad de transporte: 15.000 toneladas por día

Más del triple de la producción y transporte actual del país

Planta Fraccionadora en Tierra

La planta fraccionadora permitirá la separación de los distintos componentes del gas:

Propano

Butano

Gasolinas naturales

Marco Regulatorio

La provincia de Río Negro cuenta con un sólido marco normativo que acompaña el desarrollo del proyecto:

Primera provincia adherida al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)

Ley N° 5766 – Régimen de Promoción Económica e Industrial

– Régimen de Promoción Económica e Industrial Ley N° 5767 – Parques Industriales y Logísticos

– Parques Industriales y Logísticos Ley N° 5764 – Puertos

– Puertos Ley N° 5552 – Creación de Zona Franca

Beneficios Económicos Directos para Río Negro

A partir de la firma del FID (Decisión Final de Inversión)

Aporte comunitario de USD 25 millones

Puesta en operaciones del Aeropuerto de San Antonio Oeste

A partir de la operación comercial

Aporte comunitario de USD 24 millones anuales durante la vida útil del proyecto

durante la vida útil del proyecto Cánones y tasas provinciales: USD 10 millones anuales

Impacto Productivo y Social en la Región

El proyecto propone una nueva actividad económica en el Golfo San Matías, basada en la industrialización del gas y los hidrocarburos, generando:

Creación de nuevos empleos

Desarrollo de un nuevo sector empresario

Implementación de un nuevo sistema portuario

Desarrollo de áreas industriales y zona franca

Formación de profesionales especializados para el sector energético

Fuente: Gobierno de Rio Negro

Por redacción de Pido la Palabra