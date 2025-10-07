WERETILNECK DESTACÓ EL IMPACTO HISTÓRICO DEL OLEODUCTO VACA MUERTA OIL SUR Y CONFIRMÓ SU PRESENCIA EN EL ANIVERSARIO DE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, visitó la localidad y recorrió distintos puntos de obra, entre ellos la terminal del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), proyecto que calificó como “una obra que cambia el mapa energético y económico de la Argentina”.

Durante su recorrida, el mandatario provincial expresó su satisfacción por el avance de los trabajos y destacó la importancia estratégica del emprendimiento:

“Sierra Grande y Punta Colorada se transformarán en el puerto más importante de exportación de petróleo del país. Hoy hay más de 400 serranas y serranos trabajando en la obra, lo que nos llena de orgullo”, sostuvo Weretilneck.

El gobernador señaló que el desarrollo del oleoducto marca “un antes y un después” en la historia económica nacional, al permitir diversificar la matriz productiva del país:

“Argentina siempre dependió del trigo, del maíz y de la soja. Exportar petróleo significa un cambio estructural para nuestro futuro”.

Compromiso con la comunidad serrana

En su visita, Weretilneck repasó junto a la intendenta Roxana Fernández la agenda de obras conjuntas entre el municipio y la provincia. Entre los proyectos en marcha, mencionó el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Primaria N° 60, la red de gas en Playa Doradas, y la provisión de servicios básicos para los loteos docentes, una obra largamente esperada por los trabajadores de la educación.

“Son acciones que tienen que ver con recuperar el tiempo perdido, mejorar las condiciones de vida de los serranos y reafirmar nuestro optimismo. Ver los hoteles llenos, las casas alquiladas, 100 nuevos comercios abiertos, es una realidad tangible, no promesas”, enfatizó.

Weretilneck también reconoció el escepticismo inicial de los vecinos, pero resaltó que el crecimiento económico local empieza a reflejar los resultados de las inversiones:

“Después de tantas frustraciones cuesta creer, pero hoy Sierra Grande está viviendo un cambio real”.

Presencia confirmada para el aniversario

El mandatario confirmó además que participará del acto central por el aniversario de Sierra Grande, previsto para el 20 de octubre, y adelantó que podría haber nuevos anuncios durante la celebración, entre ellos la fecha de licitación del nuevo hospital de la localidad.

“Vamos a estar acompañando a todos los serranos el 20. Tenemos algunas cosas más para anunciar, especialmente vinculadas al hospital”, adelantó.

Con un marcado tono de optimismo, Weretilneck concluyó su visita destacando el trabajo conjunto entre la provincia, el municipio y los trabajadores locales:

“Esto que estamos viendo no son palabras, son hechos. Sierra Grande vuelve a ser protagonista del desarrollo energético y productivo del país”.