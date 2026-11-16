WERETILNECK DESTACÓ EL IMPACTO ECONÓMICO Y LABORAL DEL PROYECTO DE GNL EN RÍO NEGRO

Sierra Grande | El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, participa de la audiencia pública realizada en Sierra Grande en el marco del proyecto de desarrollo de infraestructura para la producción y exportación de Gas Natural Licuado (GNL). Durante su intervención, sostuvo que la iniciativa puede modificar la estructura productiva de la provincia y ampliar las oportunidades de empleo, inversión y actividad empresarial en la región.

Weretilneck señaló que el desarrollo del proyecto debe contemplar tanto la generación de puestos de trabajo directos como las oportunidades para proveedores, comerciantes, empresas y emprendimientos locales. También mencionó el crecimiento de la demanda de alojamiento en Sierra Grande, asociado al movimiento de trabajadores y compañías que se instalan en la zona. En ese contexto, destacó la importancia de sostener la capacitación laboral y ampliar la participación de trabajadores rionegrinos.

El mandatario también se refirió a la necesidad de preparar las estructuras técnicas y administrativas del Estado provincial para responder a las exigencias de este tipo de inversiones. Indicó que las áreas de Energía, Ambiente, Trabajo y los organismos tributarios y legales debieron fortalecer sus capacidades para evaluar los proyectos y defender los intereses de Río Negro.

En materia institucional, Weretilneck planteó cuatro ejes de trabajo: estabilidad política y social, respaldo de los distintos poderes del Estado, previsibilidad económica y un acuerdo social que permita acompañar el desarrollo. Asimismo, remarcó la importancia de garantizar el cuidado del ecosistema y el respeto por las áreas naturales protegidas durante la ejecución de las obras.

Finalmente, el gobernador vinculó el proyecto con la posibilidad de posicionar a la Argentina como exportadora de gas y participante del mercado energético internacional. También sostuvo que el desarrollo deberá traducirse en capacidades productivas que permanezcan en la provincia una vez finalizadas las obras, mediante la formación de trabajadores, el crecimiento de empresas locales y la diversificación de la economía rionegrina.