VMOS RECIBIÓ CUATRO PREMIOS INTERNACIONALES POR EL FINANCIAMIENTO DE SU PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

VMOS fue reconocida con cuatro premios internacionales por el financiamiento privado de su proyecto de construcción de un oleoducto, una iniciativa de infraestructura energética desarrollada en Argentina. Los galardones fueron otorgados por las publicaciones especializadas Latin Finance, Project Finance International (PFI) y Global Banking Markets (GBM).

Los reconocimientos distinguen la estructuración financiera del proyecto, basada en un esquema de financiamiento privado que alcanzó los USD 2.000 millones, con la participación de más de once bancos internacionales. El proyecto contempla la construcción de 437 kilómetros de ducto y proyecta exportaciones por más de USD 15.000 millones a partir de 2027.

Las premiaciones se enfocan en operaciones financieras vinculadas a proyectos de infraestructura que contribuyen al desarrollo económico regional, destacando aspectos como la innovación, la solidez de los acuerdos y la articulación entre actores del sistema financiero internacional.

En este marco, VMOS recibió los siguientes premios:

Loan of the Year, otorgado por Latin Finance.

Oil & Gas Deal of the Year, otorgado por Project Finance International (PFI).

Project Infrastructure Deal of the Year, otorgado por Global Banking Markets (GBM).

Debt Deal of the Year Argentina, otorgado por Global Banking Markets (GBM).

Fuente: Prensa VMOS