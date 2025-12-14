VMOS: LLEGÓ EL CARGAMENTO DE MÓDULOS Y CONTENEDORES PARA EL OBRADOR

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) registró un avance logístico con la llegada al puerto de San Antonio Este del buque CS Fortune, que transportó 130 módulos habitacionales y 140 contenedores de 40 pies destinados al montaje del obrador, que funcionará como base operativa para la siguiente fase de construcción del oleoducto.

La embarcación, de 182,91 metros de eslora y 28,44 metros de manga, arribó el jueves durante la mañana y comenzó la descarga de la infraestructura clave para la obra, en un operativo coordinado por el equipo técnico de Patagonia Norte que se extendió durante la jornada.

Los módulos habitacionales están destinados a alojar al personal técnico y operativo que intervendrá en los trabajos en los distintos frentes de obra. Por su parte, los contenedores contienen equipamiento, suministros y componentes necesarios para completar la instalación del campamento y la logística asociada al proyecto.

Una vez finalizada la descarga, todo el material será inventariado, verificado y acopiado temporalmente para su posterior traslado a las áreas operativas donde se levantará el obrador, apuntando a agilizar la instalación de estructuras y favorecer el ritmo de avance de la obra.

Este movimiento logístico se suma a otros recientes en el puerto de SAE, como la descarga de 10.000 toneladas de caños de acero destinados al gasoducto del GNL, consolidando la terminal rionegrina como un nodo estratégico para el ingreso de insumos destinados a grandes proyectos energéticos en la región.

En ese marco, el gobernador Alberto Weretilneck valoró el arribo y afirmó que esta infraestructura refuerza el rol del puerto como pieza clave para los desarrollos vinculados a Vaca Muerta, subrayando la proyección de la provincia en el ámbito energético nacional.

Este cargamento representa un paso concreto en el avance físico del VMOS, que ya se encuentra en etapas posteriores de soldadura del ducto y se encamina hacia el montaje de instalaciones complementarias, incluidas estructuras como la playa de tanques.

