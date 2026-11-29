VMOS: EL PRIMER BUQUE CARGARÁ PETRÓLEO EL 18 DE ENERO Y EL 4 DE ENERO SE LICITARÁ EL PARQUE INDUSTRIAL DE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | Durante la inauguración del Cine Municipal, realizada este viernes, el mandatario adelantó que el 18 de enero se prevé el inicio de la carga de petróleo en el primer buque destinado a la exportación. También señaló que la semana anterior, se concretará la carga del primer barco con crudo, en referencia a la puesta en marcha de las operaciones vinculadas al sistema de transporte y exportación de VMOS. En ese marco, mencionó la instalación de cuatro bombas de impulsión y la inauguración de la estación transformadora que abastecerá al sistema.

Otra de las primicias fue la publicación, el próximo 4 de enero, de la licitación internacional para el parque industrial de Sierra Grande. La provincia dispone de 432 hectáreas para el desarrollo del área y, según indicó el Gobernador, el objetivo es avanzar en la instalación de actividades vinculadas al petróleo y al gas, con posibilidades de procesamiento y agregado de valor en la región.

En relación con Argentina LNG, confirmó su asistencia este lunes 30 a las 10 en Buenos Aires para la firma de la Decisión Final de Inversión, junto a la intendenta Roxana Fernández. Durante su discurso sostuvo que el proyecto contempla una inversión privada de alcance nacional y mencionó la resolución ambiental emitida por la Secretaría de Energía y Ambiente como instancia previa a la firma.

Los anuncios se realizaron durante la visita del gobernador a Sierra Grande, donde quedó inaugurado el Cine Municipal, tras una obra de recuperación que incluyó la renovación del sistema eléctrico, iluminación y la incorporación de 650 nuevas sillas. La inversión municipal superó los 146 millones de pesos y la mayor parte del financiamiento se realizó con el bono VMOS.

El mandatario vinculó la recuperación del espacio con el desarrollo de la localidad y señaló que también se trabaja sobre otras necesidades como la recuperación de la Ruta Provincial N°5 y en el financiamiento para el reacondicionamiento del Círculo de Hierro.

Fuente: Radio Libre.