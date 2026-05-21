VMOS ANUNCIÓ TAREAS OPERATIVAS Y MANTENIMIENTO EN LA RUTA PROVINCIAL 9

Sierra Grande | VMOS informó que durante los próximos meses se llevarán adelante distintas actividades operativas en el área de Punta Colorada y sectores aledaños, en el marco del avance del proyecto de transporte de petróleo vinculado a Vaca Muerta.

Según detalló la empresa en un comunicado, las tareas implicarán presencia de personal, equipos y circulación controlada de vehículos en caminos cercanos, incluidos sectores próximos a Playas Doradas.

La compañía indicó que el esquema de circulación fue coordinado junto a Vialidad Rionegrina y la Municipalidad de Sierra Grande con el objetivo de reducir el impacto sobre la actividad cotidiana de la comunidad.

En ese contexto, VMOS confirmó que realizará el mantenimiento de la Ruta Provincial 9 en el tramo comprendido entre la intersección con la Ruta Provincial 3 y la zona costera, mientras se desarrollen las tareas vinculadas al proyecto y hasta tanto comiencen las obras públicas de enripiado y mejoramiento previstas para ese sector.

De acuerdo con la información suministrada, por el momento, la contratista encargada de las tareas será la firma Milicic.

VMOS señaló además que trabajará junto a sus contratistas para mantener condiciones seguras de tránsito y minimizar posibles inconvenientes derivados de las actividades operativas.

La empresa recordó que continúan habilitados los canales de contacto para consultas, sugerencias o reclamos a través de la línea telefónica 0800-122-0712, el correo electrónico inquietudesvmos@kpmg.com.ar y el sitio web oficial del proyecto.

Fuente: En este día | Radio Libre