VMOS ACTUALIZÓ INFORMACIÓN SOBRE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA POR TEMPORAL DE VIENTO EN PUNTA COLORADA

Sierra Grande | VMOS informó que, como consecuencia de los fuertes vientos registrados en Punta Colorada, que superaron los 120 km/h, se produjeron daños en dos tanques de la red contra incendios que se encontraban en proceso de construcción.

Según el comunicado oficial, el incidente no afecta la integridad del resto de las instalaciones y no se registraron personas afectadas.

En el marco de las condiciones meteorológicas y con el objetivo de garantizar la seguridad, la empresa dispuso la evacuación preventiva de la zona correspondiente a la Terminal Punta Colorada.

La compañía indicó además que actualmente se realizan tareas para restablecer las condiciones necesarias que permitan continuar con la construcción y avanzar con las reparaciones en el menor tiempo posible.