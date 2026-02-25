VISITA DE HORACIO MARÍN A RÍO NEGRO POR INVERSIONES DE YPF Y AVANCES DEL PROYECTO VMOS

Sierra Grande | El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, desarrolló una agenda de actividades en Río Negro vinculada al avance de las inversiones energéticas y al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que contempla infraestructura para el transporte y exportación de crudo desde la costa atlántica.

La actividad comenzó en la Terminal Punta Colorada, donde se construye la playa de tanques del proyecto VMOS. Allí, Marín tuvo un encuentro con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el vicegobernador rionegrino, Pedro Pesatti y la intendenta Roxana Fernandez. También participaron autoridades provinciales, municipales y representantes de las empresas socias del consorcio.

En la playa de tanques, las autoridades recibieron una inducción de seguridad y una presentación técnica sobre el estado de obra. De acuerdo con el comunicado institucional de VMOS, el proyecto registra un 54% de avance total. Actualmente se encuentran en construcción dos de los seis tanques previstos, cada uno con 82 metros de diámetro, 35 metros de altura y una capacidad de 120.000 metros cúbicos.

El sistema contempla un oleoducto de 437 kilómetros que unirá Vaca Muerta con Punta Colorada, con estaciones intermedias en Allen, Chelforó y Santa Rosa. Según lo informado, la infraestructura tendrá una capacidad inicial de transporte de 180.000 barriles diarios y prevé alcanzar los 550.000 barriles hacia 2027. El proyecto estima su puesta en funcionamiento hacia fines de este año.

Tras la recorrida técnica, la comitiva se trasladó a Sierra Grande, donde se realizó la inauguración de las nuevas oficinas de VMOS. El acto contó con la presencia de Marin, del gobernador Weretilneck, la intendenta Roxana Fernández, el CEO de VMOS, Gustavo Chaab, y autoridades de YPF y empresas asociadas.

Durante la bienvenida, Roxana Fernández señaló que la apertura de las oficinas representa una instancia de vinculación directa entre el proyecto y la comunidad local. Alberto Weretilneck destacó que la ejecución del oleoducto y la terminal responde a decisiones orientadas a establecer condiciones regulatorias y fiscales para el desarrollo de inversiones energéticas en la provincia.

Por su parte, Horacio Marín afirmó que la Terminal Punta Colorada constituye un componente central en la estrategia exportadora vinculada al shale producido en Vaca Muerta y sostuvo que el avance del proyecto se ajusta al cronograma previsto. Gustavo Chaab indicó que la apertura de las oficinas en Sierra Grande consolida la presencia operativa del consorcio en la localidad y acompaña el desarrollo de la obra principal.

Según datos difundidos por VMOS y el Gobierno de Río Negro, el proyecto involucra alrededor de 2.500 trabajadores directos y 7.500 indirectos en sus distintas etapas. Asimismo, se informó que más del 80% de las contrataciones corresponden a empresas rionegrinas y que se han superado los 200 millones de dólares en adjudicaciones a firmas locales.

La agenda oficial incluyó además un encuentro institucional en Las Grutas entre Marín, directivos de compañías participantes, el gobernador Weretilneck y Roxana Fernández, con actores vinculados a la actividad energética y productiva de la región.

En el cierre de la agenda, se trasladaron a Las Grutas en un helicóptero desde Sierra Grande, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el vicegobernador Pedro Pesatti; la secretaria de Energía de Río Negro, Andrea Confini; la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández; el vicepresidente de Infraestructura de YPF, Gustavo Gallino; y el CEO de VMOS, Gustavo Chaab. El encuentro se desarrolló en el Hotel de Petroleros Jerárquicos y formó parte de las actividades institucionales vinculadas al proyecto.

Las comunicaciones oficiales de VMOS, YPF y el Gobierno de Río Negro coincidieron en señalar que la Terminal Punta Colorada funcionará como punto de salida para exportaciones de crudo, integrando la producción de Vaca Muerta con infraestructura portuaria sobre el Golfo San Matías.

Fuente: Redacción de pidolapalabra.com.ar