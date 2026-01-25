VIOLETA SE PRESENTA EN FLORENCIO CON UNA PROPUESTA DE MÚSICA LATINOAMERICANA

Playas Doradas | El lunes 26, a partir de las 21.30, el espacio Florencio Resto Arte, ubicado en Playas Doradas, será sede de la presentación de Violeta, un proyecto musical integrado por dos artistas de Viedma que se encuentran realizando una gira por la región. Así lo confirmó Pablo Rey en declaraciones a Radio Libre.

Según explicó Rey, la propuesta artística se centra en la música latinoamericana, con presencia de ritmos y sonoridades vinculadas a pueblos originarios y a distintas expresiones musicales del continente. El formato del espectáculo será íntimo, con capacidad limitada y una puesta pensada para un público reducido.

En relación con la elección del lugar, Rey señaló que Florencio trabaja habitualmente con este tipo de propuestas, priorizando un entorno de cercanía entre los músicos y el público. En ese marco, el espectáculo se desarrollará mientras se ofrece un menú único, con el objetivo de reducir el movimiento durante la función y favorecer la escucha.

La modalidad será con reservas previas, debido a la cantidad acotada de mesas. El menú incluye una entrada tipo picada, un plato principal a elección entre bondiola de cerdo a la cerveza negra con puré de verdeo o ravioles caseros con tomates cherry salteados, una opción vegetariana o vegana, y un postre de crema con frutas frescas. El valor es de 35.000 pesos por persona.

El espectáculo no tiene un precio fijo de entrada, ya que los músicos se presentarán bajo la modalidad “a la gorra”. La actuación estará dividida en dos partes, con un intervalo intermedio.

Florencio Resto Arte se encuentra en la esquina de Piquillines y Tegula, en Playas Doradas, y recibe reservas al teléfono 284 20 54 99.

Fuente: En este día | Radio Libre