VIALIDAD NACIONAL MEJORÓ LA SEÑALIZACIÓN Y LA ILUMINACIÓN EN LA RUTA NACIONAL 3, A LA ALTURA DE SIERRA GRANDE

Viedma | La Dirección Nacional de Vialidad informó que se ejecutaron trabajos de señalización vertical y mantenimiento de la iluminación sobre la Ruta Nacional 3, en el tramo que atraviesa la localidad de Sierra Grande. Las tareas buscan mejorar las condiciones de tránsito y aumentar la seguridad vial en una de las vías más transitadas de la región.

En esta etapa se colocaron 11 señales viales y 800 tachas reflectivas, elementos clave para reforzar la visibilidad nocturna y ordenar la circulación vehicular. La cartelería fue íntegramente producida por personal del 20° Distrito Río Negro, que también se encarga de retirar, restaurar y reinstalar los carteles deteriorados.

Además, se realizaron trabajos de bacheo en frío y mantenimiento de banquinas, complementados con el recambio y la reparación de luminarias en la zona urbana. Estas últimas tareas continuarán en los próximos días.

Las tachas reflectivas, en particular, cumplen un rol central dentro de las acciones de seguridad, ya que permiten delimitar carriles durante la noche y contribuyen a reducir accidentes y a mejorar la fluidez del tránsito.

Desde el organismo destacaron que estas acciones forman parte de las tareas regulares de conservación que Vialidad Nacional desarrolla en toda su red, con el propósito de garantizar una circulación más segura y ordenada en cada jurisdicción.

Fuente: Vialidad Nacional