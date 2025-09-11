VECINOS DE SIERRA GRANDE IMPULSAN PEDIDO DE MEJORAS EN PARADAS DE COLECTIVOS

Sierra Grande | Vecinos de Sierra Grande iniciaron una campaña de firmas para solicitar la intervención del municipio en la mejora de los lugares donde actualmente se venden pasajes y funcionan como paradas de colectivos de larga distancia, ubicados en distintos puntos de las colectoras de la Ruta Nacional N° 3.

La iniciativa busca canalizar la inquietud comunitaria a través del gobierno municipal, de modo que este pueda gestionar con las empresas concesionarias condiciones mínimas de espera hasta tanto se concrete la construcción de una terminal de ómnibus.

En diálogo con Radio Libre, el vecino Marcelino Zapata, impulsor de la propuesta, explicó que la preocupación surgió al ver las dificultades que enfrentan los pasajeros:

“Hay personas mayores, familias con niños, que deben esperar, con frío o calor, sin un asiento o resguardo. Eso me preocupó y decidimos avanzar con una nota dirigida al gobierno municipal y a las concesionarias para que al menos se coloquen sillas o banquitos mientras se gestiona una terminal”, señaló.

Zapata remarcó que el pedido se hace en conjunto con la comunidad y que la colaboración ciudadana es clave para darle mayor peso a la solicitud. “Solo no se puede, necesitamos la firma y el apoyo de todos”, indicó.

Actualmente, los puntos de espera no cuentan con comodidades básicas, lo que obliga a muchos pasajeros a permanecer en la intemperie o dentro de vehículos particulares mientras llega el colectivo.

La nota ya fue elevada al municipio, que deberá canalizar la demanda y gestionar una respuesta con las empresas de transporte.

Fuente: En este día | Radio Libre