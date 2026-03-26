VAMOS CON TODOS PARTICIPA EN AUDIENCIA POR LA LEY DE GLACIARES Y FIJA SU POSICIÓN EN DIPUTADOS

El bloque legislativo Vamos con Todos participa de la audiencia pública que se desarrolla en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se analiza una posible reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno nacional.

La representación del espacio está encabezada de manera presencial por la legisladora Magdalena Odarda, mientras que el presidente del bloque, José Luis Berros, y la legisladora Ayelén Spósito participan de forma remota.

Durante la audiencia, el bloque expresó su preocupación ante la posibilidad de modificar una norma considerada central para la protección de las reservas de agua dulce del país, en un contexto de crisis climática y situación hídrica que afecta a distintas regiones, en particular la Patagonia.

En su intervención, Odarda expuso la posición mayoritaria de la Legislatura de Río Negro en defensa de la ley vigente y rechazó cambios que alteren su enfoque. También planteó cuestionamientos sobre el proceso de debate, al señalar posibles vulneraciones de marcos normativos vinculados al acceso a la información y a la participación ciudadana, como el Acuerdo de Escazú, la Ley General del Ambiente y el Convenio 169 de la OIT, en relación con la consulta a comunidades indígenas.

Asimismo, indicó que una eventual reforma podría implicar modificaciones en los criterios de protección ambiental y señaló que el debate se desarrolla en un contexto de discusiones sobre el uso de recursos naturales y el alcance del sistema federal. En ese sentido, mencionó la situación de Río Negro, donde rige la emergencia hídrica mientras continúan proyectos productivos en zonas sensibles.

Por su parte, Berros cuestionó la orientación de la iniciativa en discusión y advirtió sobre posibles impactos en los mecanismos de control ambiental y en los estándares de protección vigentes. También se refirió a la importancia de mantener los presupuestos mínimos ambientales como base común en todo el territorio nacional.

A su turno, Spósito señaló que la normativa vinculada a la protección de glaciares tiene implicancias en materia hídrica, climática y productiva, y sostuvo que su eventual modificación podría generar efectos sobre la disponibilidad de agua y el desarrollo regional.

Desde el bloque reiteraron su rechazo a cambios en la legislación que impliquen una reducción en los niveles de protección ambiental y plantearon la necesidad de sostener el marco normativo vigente.

Fuente: Bloque Vamos con Todos