VALKIRIAS Y REKE7 GANARON LAS COPAS DE ORO EN EL 26° SEVEN DE RUGBY DE PLAYAS DORADAS

Sierra Grande | El Seven de Rugby de Playas Doradas cumplió su 26ª edición el sábado 17, con actividad desde el mediodía y bajo condiciones climáticas marcadas por un fuerte viento. El certamen reunió a equipos femeninos y masculinos y volvió a realizarse en el balneario rionegrino, con presencia de público y delegaciones de la región.

En rugby femenino, Valkirias de General Roca se quedó con la Copa de Oro. La Copa de Plata fue para Dragonas de Gaiman, mientras que la Copa de Bronce quedó en manos de Lobas 7 de Puerto Madryn. La jugadora destacada del torneo femenino fue Adriana Urrutia, representante de Gaiman.

En la rama masculina, la Copa de Oro quedó en manos de Reke7 de Puerto Madryn. Piche7 de Sierra se adjudicó la Copa de Plata y Cazones 7, también de Puerto Madryn, ganó la Copa de Bronce. El jugador destacado del certamen masculino fue Manuel Rocha.

Tras la realización del evento, el organizador Gabriel Caullan brindó detalles del evento y se refirió al desarrollo del torneo y al acompañamiento recibido. “Quería agradecer a todos los locales comerciales de Playa por las colaboraciones que hicieron. Gracias a la Municipalidad y al secretario de Deportes, Nicolas Amed por estar”, señaló.

Caullan también hizo referencia a las condiciones climáticas y al balance general del seven. “Nos tocó un día con mucho viento, pero salió bien. Contentos todos los jugadores, que es lo más importante, porque ellos son los protagonistas del evento”, expresó.

Finalmente, indicó que el objetivo es continuar con la realización del certamen. “Lo estaremos viendo el año que viene, reforzando y tratando de que salga mucho mejor”, concluyó.