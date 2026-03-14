VALCHETA: INICIÓ LA BIENAL DE ARTE DE RÍO NEGRO CON PARTICIPACIÓN DE ARTISTAS Y COMUNIDAD

Sierra Grande | La tercera edición de la Bienal de Arte de Río Negro comenzó en la ciudad de Valcheta con actividades que integran a artistas nacionales e internacionales junto a instituciones y vecinos de la comunidad. El encuentro se desarrollará durante varios días con intervenciones, talleres, proyecciones y presentaciones abiertas al público.

El director de la Bienal y director de Arte y Comunidad de la provincia de Río Negro, Juan Pablo Montelpare, explicó en diálogo con Radio Libre que el evento propone un formato de producción artística que se construye durante su desarrollo y con participación local.

“El acto de apertura se realizó ayer y ya comenzaron los recorridos de artistas por el pueblo para establecer vínculos con distintos grupos de la comunidad y desarrollar sus obras”, señaló.

Montelpare indicó que la Bienal se diferencia de exposiciones tradicionales porque los participantes no llegan con obras terminadas. “Los artistas llegan con una idea o proyecto. Durante los días de la Bienal se trabaja con la comunidad en la producción de la obra y al cierre se podrán ver los procesos que se realizaron”, explicó.

El director destacó que las propuestas se modifican a partir de la interacción con vecinos e instituciones. Como ejemplo mencionó el proyecto “Ropa hackeada”, de la artista Nila Rosenberg, que trabaja con prendas usadas intervenidas junto a organizaciones y habitantes de la localidad.

“Ella llegó con una idea, pero hoy está trabajando con Cáritas y con vecinos que abren las puertas de sus casas. Parte de la producción de la obra se realiza directamente en esos espacios”, afirmó.

La Bienal se realiza cada dos años y fue diseñada por la Municipalidad de Valcheta junto con el Gobierno de Río Negro como una política pública orientada a la participación comunitaria y el uso del espacio público.

Según explicó Montelpare, en esta edición se recibieron proyectos provenientes de 23 países. Finalmente se seleccionaron propuestas de artistas de siete países que participan junto a curadores y equipos de producción.

“Es un trabajo que lleva meses. Se evalúan proyectos en distintos idiomas, se realizan entrevistas y se gestionan apoyos con embajadas e institutos culturales que colaboran para que los artistas puedan participar”, detalló.

Durante el desarrollo de la Bienal se realizarán intervenciones en distintos puntos de Valcheta, entre ellos el Paseo de la Mujer, el Bosque Petrificado, el exterior del museo provincial y talleres artesanales de la ciudad. También se programaron actividades complementarias como cine al aire libre, teatro, música, talleres y una feria de artesanos y emprendedores.

Las obras se completarán durante los últimos días del encuentro, cuando se presentarán públicamente los resultados de los procesos realizados.

Montelpare señaló que el evento busca fortalecer el intercambio cultural y posicionar a la provincia dentro de circuitos de arte contemporáneo. “Es un proyecto de la provincia de Río Negro que genera diálogo entre artistas locales e internacionales y abre espacios de intercambio con instituciones como el Instituto Universitario Patagónico de las Artes”, indicó.

Además, el director destacó el rol de la comunidad local en la organización. “La infraestructura y el compromiso de la municipalidad y de las instituciones de Valcheta permiten que los artistas trabajen en contacto directo con vecinos y organizaciones”, sostuvo.

La programación completa se difunde a través de las redes oficiales de la Bienal y contempla actividades abiertas durante toda la semana, con cierre previsto hacia el final del evento.

Fuente: En este día | Radio Libre