VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AMARILLA: ÚLTIMOS DÍAS PARA ACCEDER DE FORMA GRATUITA EN EL HOSPITAL BIANCHI

En el Hospital Dr. Osvaldo Pablo Bianchi se vive por estas horas una situación clave para quienes tengan planes de viaje al norte del país o al exterior. Según confirmó Miguel Cortez, encargado del sector de vacunación del nosocomio, la vacuna contra la fiebre amarilla estará disponible de manera gratuita únicamente hasta este martes 31, ya que el Ministerio de Salud dispuso el retiro de las dosis de las zonas no endémicas, como la Patagonia y el centro del país.

“Estamos vacunando hoy y mañana. Después, las dosis deben ser devueltas para su redistribución en provincias fronterizas con Bolivia y Brasil, que sí son zonas endémicas”, explicó Cortez. A partir de ese momento, quienes necesiten la vacuna deberán adquirirla de forma privada, con un costo elevado.

El profesional remarcó que se trata de una vacuna del viajero, no incluida en el calendario nacional obligatorio, y destacó la importancia de aprovechar estos últimos días. “Las personas que tengan pensado viajar en uno, dos o más años pueden vacunarse ahora sin costo y quedan cubiertas de por vida”, señaló.

En cuanto a las recomendaciones, Cortez indicó que la aplicación debe realizarse al menos 10 días antes del viaje, ya que ese es el tiempo necesario para que la vacuna genere protección en el organismo. Además, aclaró que actualmente está comprobado que una sola dosis alcanza para toda la vida, cuando antes se requería un refuerzo cada 10 años.

La vacuna está indicada para personas de 1 a 59 años y es obligatoria o altamente recomendada para quienes viajen a zonas selváticas de países como Bolivia, Brasil (regiones selváticas), Venezuela y algunas áreas del Caribe, así como también para provincias del norte argentino como Misiones, Formosa, Chaco, Salta y Jujuy. En muchos destinos, incluso, se exige la presentación del carnet internacional de vacunación contra la fiebre amarilla como requisito de ingreso.

Cortez también alertó sobre la gravedad de la enfermedad: “La fiebre amarilla se transmite por el mosquito, que previamente puede haber picado a animales como el mono. No tiene tratamiento y puede llegar a ser letal en hasta un 60% de los casos. La única herramienta que tenemos es la prevención”.

Actualmente, el hospital cuenta con alrededor de 50 dosis disponibles, en frascos multidosis, que deberán ser retiradas el 2 de diciembre si no se aplican. La vacunación especial se realizará este martes 30 de 8 a 12, mientras que el servicio habitual funciona de lunes a viernes de 7.30 a 12.30.

Finalmente, el referente del área de vacunación insistió en la importancia de la información anticipada: “Muchas veces la gente se entera de que necesita la vacuna cuando ya tiene el viaje encima. Hoy tienen la posibilidad de vacunarse gratis, evitar un gasto importante y viajar tranquilos”.