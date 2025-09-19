UTHGRA RATIFICÓ SU APOYO A LA LISTA PATROCINADA POR ALBERTO WERETILNECK

Mediante un comunicado con la firma del dirigente gastronómico, Roberto Vargas, UTHGRA fijo su posicionamiento en relación a las elecciones del mes que viene.

En vista de los próximos comicios del 26 de octubre de 2025, queremos hacer pública la decisión que hemos adoptado desde nuestro sector, tras una cuidadosa reflexión.

Consideramos que la mejor alternativa en la coyuntura actual es la lista que patrocina el Señor Gobernador, Alberto Weretilneck, por lo que oficializamos nuestro apoyo a su candidatura.

Este respaldo se basa en una gestión que demuestra un firme compromiso con el desarrollo y el progreso de Río Negro. Diariamente constatamos el esfuerzo titánico y la dedicación con la que su gobierno enfrenta los desafíos, una tarea que reconocemos y valoramos profundamente. Estamos convencidos de que este trabajo no será en vano y que continuará guiando a la provincia por el camino del crecimiento.

Nuestra postura se sustenta en obras y logros concretos que hoy son una realidad y mejoran la vida de todos los rionegrinos. Ejemplos claros de ello son entre otros:

· La puesta en marcha y operatividad de la mina Calcatreu, generando empleo e inversión en la provincia.

· La realización del oleoducto, fortaleciendo la infraestructura energética.

· La llegada del gasoducto a San Antonio Oeste, un logro histórico para el desarrollo de la zona.

Un capítulo aparte merece el inmenso trabajo y apoyo permanente a los habitantes de la Línea Sur. El reconocimiento constante a sus sufridos pobladores y la ejecución de obras para esa región son una muestra formidable de una gestión que no olvida a nadie y que trabaja para federalizar el ingreso y progreso.

Algo por lo que no queremos dejar pasar, es la diferencial fundamental de este gobierno es su comprensión del rol del Estado. A diferencia de las políticas de ajuste y desfinanciamiento impulsadas a nivel nacional por Javier Milei, el Gobernador Weretilneck ha optado por un camino responsable: fortalecer los organismos estatales que enfrentan desafíos, en lugar de desmantelarlos. Esta decisión garantiza que la salud, la educación, la seguridad y los servicios sociales esenciales sigan protegiendo a los más vulnerables y construyendo una provincia más justa.

Estos proyectos estratégicos simbolizan la capacidad de ejecución y la visión de futuro de esta gestión.

Convocamos e invitamos cordialmente a todos los ciudadanos que, como nosotros, no se sienten representados por las alternativas del Kirchnerismo o de la anterior gestión de Alberto Fernández, a sumarse a este apoyo y a votar en el mismo sentido. Creemos que el apoyo al gobierno del Gobernador Weretilneck es la opción más sólida para garantizar la estabilidad y continuar con la transformación de nuestra provincia.

