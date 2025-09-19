UTHGRA RATIFICÓ SU APOYO A LA CANDIDATURA DE ALBERTO WERETILNECK

En el marco de los próximos comicios provinciales, Roberto Vargas, referente de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), expresó públicamente el apoyo del sector a la lista que patrocina el gobernador Alberto Weretilneck.

“El respaldo se basa en una gestión que demuestra un firme compromiso con el desarrollo y el progreso de Río Negro”, señaló Vargas en diálogo con Radio Libre. En ese sentido, valoró la “dedicación y el esfuerzo con el que el gobernador enfrenta los desafíos cotidianos”, y subrayó que la continuidad de su administración “garantizará que la provincia siga en la senda del crecimiento”.

Entre los logros de gestión mencionados por el dirigente, se destacaron la puesta en marcha de la mina Calcatreu, el avance del oleoducto y la llegada del gasoducto a San Antonio Oeste, así como las obras impulsadas en la Línea Sur. “Son ejemplos concretos que mejoran la vida de todos los rionegrinos y muestran una visión de futuro”, sostuvo.

Vargas también remarcó la diferencia de la actual administración con respecto a la política nacional. “Mientras a nivel nacional se impulsan medidas de ajuste y desfinanciamiento, en Río Negro el gobernador ha optado por fortalecer los organismos estatales que sostienen la salud, la educación, la seguridad y los servicios sociales. Esa es la clave para construir una provincia más justa”, afirmó.

Por último, convocó a la ciudadanía a sumarse a este respaldo electoral: “Invitamos a todos aquellos que no se sienten representados por las otras alternativas políticas a apoyar la lista que patrocina el gobernador Weretilneck, porque es la opción más sólida para garantizar estabilidad y transformación en Río Negro”.

Fuente: En Este Día | Radio Libre.