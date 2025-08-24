UOCRA SIERRA GRANDE CELEBRA EL DÍA DEL NIÑO CON UNA GRAN FIESTA PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES

Sierra Grande | Este domingo, la UOCRA Sierra Grande llevará adelante una celebración especial por el Día del Niño en el Salón de Eventos Sonrisitas. La actividad, que se extenderá de 12:30 a 16, está destinada a los hijos e hijas de los trabajadores de la construcción y busca convertirse en un espacio de encuentro, alegría y reconocimiento para las familias del sector.

Jorge Pazos, referente local de la UOCRA, explicó que este festejo representa algo distinto y muy significativo para los trabajadores:

“La verdad que estamos viviendo una semana de mucha alegría, de mucha satisfacción, de poder tener una fiesta que le podamos festejar a nuestros hijos. Muchos compañeros antes no tenían la posibilidad de hacerlo y hoy, gracias al acompañamiento, podemos ofrecerles un momento de felicidad”, afirmó.

El evento contará con almuerzo, juegos, sorteos y regalos para todos los niños presentes. Según adelantó Pazos, cada chico que ingrese recibirá un juguete y además habrá sorteos especiales de bicicletas, monopatines y patinetas. Durante la jornada se ofrecerán panchos, jugos, gaseosas y, por la tarde, la tradicional chocolatada con torta.

Pazos también agradeció el aporte de empresas locales y regionales que hicieron posible la organización:

“Sin colaboración, una fiesta de esta magnitud sería imposible. Estamos muy agradecidos a quienes se sumaron, porque hoy más que nunca necesitamos de la solidaridad”.

Aunque la actividad está pensada principalmente para los hijos de los afiliados, Pazos aseguró que las puertas estarán abiertas a toda la comunidad, siempre respetando la capacidad del lugar.

“Nos enfocamos en los hijos de los trabajadores, pero no cerramos la puerta a nadie. Todo aquel que quiera acercarse con sus chicos va a ser bien recibido”.