UNTER SOLICITÓ LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE CLASES POR ALERTA METEOROLÓGICA EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La seccional Sierra Grande de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) solicitó la suspensión preventiva de clases en establecimientos educativos urbanos y rurales de la localidad ante el alerta meteorológico vigente para este jueves 7 y viernes 8 de mayo.

La presentación fue realizada mediante una nota dirigida al coordinador del Consejo Escolar de Sierra Grande, Marcelo Saggina, en la que el gremio pidió “medidas preventivas necesarias” frente a las condiciones climáticas anunciadas por distintos organismos oficiales.

En el documento, UnTER señaló que el temporal fue advertido por el Servicio Meteorológico Nacional, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de Sierra Grande mediante alertas emitidas durante la jornada del 6 de mayo.

La organización sindical indicó que la solicitud tiene como objetivo evitar situaciones de riesgo para estudiantes, docentes y personal de servicio de apoyo durante los traslados hacia las instituciones educativas.

Entre los fundamentos expuestos, el gremio mencionó la posibilidad de caída de ramas y problemas en estructuras edilicias debido a ráfagas de viento que, según el pronóstico citado en la nota, podrían superar los 85 kilómetros por hora desde las primeras horas del jueves y extenderse hasta la madrugada del sábado 9 de mayo.

Además, UnTER planteó que gran parte de la comunidad educativa se traslada caminando y que existen limitaciones económicas para acceder a transporte privado.

En el escrito también se hizo referencia a la ausencia de Protección Civil en la localidad y se consideró que corresponde a la Municipalidad y al Consejo Escolar adoptar medidas preventivas ante el escenario meteorológico previsto.

La nota fue registrada como “Nota N° 37/26” y lleva la firma de la Comisión Directiva Local Seccional Sierra Grande para el período 2025-2028.

Fuente: En este día | Radio Libre