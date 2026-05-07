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UNTER SOLICITÓ LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE CLASES POR ALERTA METEOROLÓGICA EN SIERRA GRANDE

El gremio docente presentó una nota al Consejo Escolar en la que pidió medidas preventivas ante el pronóstico de fuertes ráfagas de viento para los días 7 y 8 de mayo.

Redacción 30 minutos ago
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Sierra Grande | La seccional Sierra Grande de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) solicitó la suspensión preventiva de clases en establecimientos educativos urbanos y rurales de la localidad ante el alerta meteorológico vigente para este jueves 7 y viernes 8 de mayo.

La presentación fue realizada mediante una nota dirigida al coordinador del Consejo Escolar de Sierra Grande, Marcelo Saggina, en la que el gremio pidió “medidas preventivas necesarias” frente a las condiciones climáticas anunciadas por distintos organismos oficiales.

En el documento, UnTER señaló que el temporal fue advertido por el Servicio Meteorológico Nacional, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de Sierra Grande mediante alertas emitidas durante la jornada del 6 de mayo.

La organización sindical indicó que la solicitud tiene como objetivo evitar situaciones de riesgo para estudiantes, docentes y personal de servicio de apoyo durante los traslados hacia las instituciones educativas.

Entre los fundamentos expuestos, el gremio mencionó la posibilidad de caída de ramas y problemas en estructuras edilicias debido a ráfagas de viento que, según el pronóstico citado en la nota, podrían superar los 85 kilómetros por hora desde las primeras horas del jueves y extenderse hasta la madrugada del sábado 9 de mayo.

Además, UnTER planteó que gran parte de la comunidad educativa se traslada caminando y que existen limitaciones económicas para acceder a transporte privado.

En el escrito también se hizo referencia a la ausencia de Protección Civil en la localidad y se consideró que corresponde a la Municipalidad y al Consejo Escolar adoptar medidas preventivas ante el escenario meteorológico previsto.

La nota fue registrada como “Nota N° 37/26” y lleva la firma de la Comisión Directiva Local Seccional Sierra Grande para el período 2025-2028.

Fuente: En este día | Radio Libre

Redacción

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