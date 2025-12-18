UNTER SIERRA GRANDE: TRASPASO DE CONDUCCIÓN, BALANCE DE GESTIÓN Y ADHESIÓN AL PARO NACIONAL

Sierra Grande | Este 19 de diciembre a las 10 de la mañana, la seccional Sierra Grande de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) llevará adelante la asamblea formal de traspaso de conducción, en la que asumirán las nuevas autoridades del sindicato a nivel local.

Según confirmó el actual secretario general, Juan Villarroel, quien dejará el cargo tras seis años de gestión, la nueva conducción estará encabezada por el profesor José Luis Burgos como secretario general, acompañado por Gustavo Ávila como secretario adjunto y Mauro Teo como secretario gremial y de organización, junto a un equipo de 25 integrantes que ocuparán los distintos cargos de la comisión directiva.

Continuidad militante y balance personal

Durante una entrevista radial, Villarroel aclaró que su salida de la Secretaría General no implica un alejamiento del sindicalismo ni de la militancia. “Los cargos son circunstanciales. La convicción de pertenencia a la clase trabajadora y al sindicato permanece”, afirmó, remarcando su identificación con UNTER, CTERA y la CTA de los Trabajadores.

Al realizar un balance de su gestión, describió una sensación “ambivalente”: satisfacción por poder retomar con mayor intensidad su vida familiar y su labor docente, y al mismo tiempo tristeza por dejar un espacio que considera colectivo y profundamente ligado a los afiliados y afiliadas. En ese sentido, subrayó la importancia de la renovación de autoridades y manifestó su compromiso de acompañar a la nueva conducción “sin obstruir y respetando los procesos democráticos”.

Villarroel también destacó que la nueva comisión directiva refleja un armado heterogéneo, con representación de distintas agrupaciones sindicales, resultado de un proceso de unidad política iniciado a mediados del año pasado.

Regreso al aula

Tras dejar la conducción sindical, Villarroel volverá de manera plena a la docencia. Su cargo de base es como maestro de grado titular en la Escuela Primaria N° 60 de Sierra Grande, en turno mañana, además de continuar desempeñándose como profesor en el Instituto de Formación Docente de la localidad.

Adhesión al paro nacional y movilizaciones

En el plano gremial, Villarroel confirmó la adhesión de UNTER al paro nacional convocado por la CTA Autónoma para el día 18 de diciembre, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. Reconoció que la convocatoria generó confusión en sus etapas iniciales, pero explicó que la definición fue adoptada por la Comisión Directiva Central del sindicato tras el último plenario de secretarios y secretarias generales.

En el marco de la medida de fuerza, se prevén movilizaciones en tres puntos de la provincia de Río Negro. Para la seccional Sierra Grande, la convocatoria principal será en la ciudad de Viedma, junto a delegaciones de San Antonio Oeste, Valcheta y otras localidades, además de posibles acciones locales coordinadas con otros gremios y organizaciones sindicales.

“El sindicato es orgánico: más allá de las discusiones internas, las definiciones se acompañan”, señaló Villarroel, al tiempo que llamó a la participación activa de los trabajadores y trabajadoras, ya sea mediante la movilización, la presencia en la calle o la difusión de información.

Desafíos hacia adelante

Finalmente, Villarroel advirtió sobre la necesidad de fortalecer la unidad del movimiento obrero y profundizar el debate público sobre las implicancias de la reforma laboral y los posibles cambios en el sistema educativo. En ese sentido, consideró clave mejorar las estrategias de comunicación y generar espacios de diálogo con la comunidad.

La agenda gremial inmediata quedará marcada por dos fechas centrales: este 18 de diciembre, con el paro y las movilizaciones provinciales, y el 19 de diciembre, con la asamblea de asunción de las nuevas autoridades de la UNTER local, que dará inicio a una nueva etapa en la conducción sindical de Sierra Grande.

Fuente: En este día | Radio Libre.