UNTER SIERRA GRANDE PRESENTÓ UN FONDO DE LUCHA DOCENTE PARA AFILIADOS QUE SUFRIERON DESCUENTOS POR PAROS

Sierra Grande | El secretario general de UnTER Sierra Grande, José Luis Burgos, informó la puesta en marcha del Fondo de Lucha Docente, una herramienta creada por la seccional local para brindar una compensación económica parcial a docentes afiliados que hayan sufrido descuentos salariales por adherir a medidas de fuerza.

Según explicó, la iniciativa comenzó a implementarse tras una asamblea realizada recientemente, luego de que la seccional recibiera un aporte de 5.274.000 pesos proveniente de la conducción central del sindicato. Burgos indicó que, considerando la cantidad de afiliados de la seccional, se evaluaron distintas alternativas para administrar esos recursos y generar mecanismos de acompañamiento para quienes participaron de las acciones gremiales.

El dirigente señaló que los descuentos salariales aplicados por el Gobierno provincial continúan vigentes en función de una resolución judicial que establece que los días no trabajados por paro no son abonados. En ese contexto, sostuvo que el sindicato mantiene presentaciones legales en defensa del derecho constitucional a la huelga.

Burgos afirmó que, en algunos casos, los descuentos acumulados por jornadas de paro superan el millón de pesos por trabajador. Además, indicó que el descuento por una jornada de paro puede rondar los 80.000 pesos por cargo, aunque el monto varía según la situación laboral de cada docente.

Como primera acción del Fondo de Lucha Docente, la seccional adquirió distintos premios para la realización de un bono contribución. Entre ellos se encuentran un televisor de 55 pulgadas, una barra de sonido y una camiseta oficial de la Selección Argentina. Se confeccionaron 50 cuponeras de diez números cada una, con un valor de 10.000 pesos por número.

De acuerdo con el esquema definido por la organización, el 70 por ciento de lo recaudado por cada cuponera será destinado al docente afiliado que la comercialice, mientras que el 30 por ciento restante volverá a integrar el fondo para financiar futuras acciones.

El beneficio está dirigido a docentes afiliados que hayan participado de medidas de fuerza y registrado descuentos salariales. La participación es voluntaria y cada trabajador podrá acceder a las cuponeras para su venta.

Burgos adelantó además que la seccional analiza otras iniciativas para fortalecer el fondo, entre ellas la realización de ferias de emprendedores y actividades solidarias que permitan generar recursos adicionales.

Durante la entrevista también se refirió a la situación salarial y a los reclamos planteados por el gremio en los últimos congresos provinciales. En ese marco, destacó la incorporación al pliego de reivindicaciones del pedido de incremento del adicional por ubicación para Sierra Grande, actualmente del 40 por ciento, con el objetivo de alcanzar el 80 por ciento.

El dirigente sostuvo que el planteo responde al incremento del costo de vida en la localidad y al impacto que generan los proyectos de desarrollo energético en la región. Asimismo, consideró que la discusión sobre las condiciones económicas locales debería abarcar a todos los trabajadores de Sierra Grande.

Por otra parte, recordó que la seccional convocó a una marcha de antorchas en la Plaza San Martín, abierta a docentes afiliados y no afiliados, como parte de las acciones definidas por el sindicato.

Las cuponeras del Fondo de Lucha Docente ya se encuentran disponibles y el sorteo de los premios se realizará el próximo 19 de junio mediante la Lotería de Río Negro nocturna.

Fuente: En este día | Radio Libre