UNTER EN ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN EXIGE PARITARIA

Silvana Inostroza, Secretaria General, indicó «es el inicio de un nuevo ciclo escolar, con un contexto nacional enrarecido, con noticias que no son buenas para toda la clase trabajadora. Las medidas del gobierno nacional repercuten directamente en la provincia, que nos hacen estar en alerta y movilización desde diciembre, en reclamo no sólo de nuestro salario, también por condiciones edilicias, transporte y comedores escolares».

Inostroza señaló que «anticipamos desde diciembre que si no tenemos una propuesta salarial acorde con la realidad, no iniciaremos el ciclo lectivo 2024. La UnTER ha demostrado siempre apertura al diálogo, es el gobierno provincial, el Ministerio de Educación que no ha realizado propuesta salarial. Tenemos congelado el sueldo desde noviembre. El aumento 2023 llegó a un 120% en la gran mayoría de los cargos, con una inflación que cerró en un 211%, la brecha es extremadamente grande, debemos comenzar a discutir cómo se acorta».