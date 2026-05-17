UNIVERSIDAD SIGLO 21 INICIA NUEVA CURSADA

Sierra Grande | Durante una entrevista con Radio Libre, Jorgelina Spirito explicó que la universidad ofrece más de 30 propuestas académicas entre carreras de pregrado, grado y posgrado, con opciones de inicio en diferentes bimestres. Indicó que los estudiantes pueden incorporarse a sus carreras en marzo, mayo, agosto y en otros períodos habilitados por el calendario académico, lo que permite mayor flexibilidad para organizar el comienzo de los estudios.

La representante del CAU señaló que la modalidad a distancia posibilita cursar desde cualquier localidad, mediante plataformas virtuales y asistencia remota. En ese sentido, remarcó que antes del inicio de la cursada se desarrollará un módulo introductorio destinado a familiarizar a los ingresantes con las herramientas virtuales y el funcionamiento académico.

Spirito también se refirió al “Profesorado Universitario”, un ciclo complementario de un año de duración orientado a profesionales de distintas disciplinas interesados en desempeñarse en el ámbito educativo. Explicó que la propuesta está dirigida a personas con título universitario previo, sin necesidad de haber egresado de la Universidad Siglo 21.

Según detalló, esta formación brinda herramientas metodológicas y conocimientos vinculados al uso de plataformas aplicadas a la educación presencial y a distancia. Además, señaló que la carrera cuenta con resolución del Ministerio de Educación de la Nación.

La referente universitaria sostuvo que la modalidad virtual resulta una alternativa accesible para residentes de distintas localidades de la región, entre ellas Sierra Grande, donde numerosos técnicos y docentes podrían acceder a la propuesta académica.

Las consultas pueden realizarse a través de las redes sociales y canales de contacto del CAU Puerto Madryn.

Fuente: En este día | Radio Libre