UNIVERSIDAD SIGLO 21 ABRE INSCRIPCIONES 2026 Y PRESENTA NUEVAS CARRERAS PARA ACOMPAÑAR LA DEMANDA REGIONAL

Sierra Grande | La Universidad Siglo 21 abrió las inscripciones para el ciclo 2026 y suma propuestas pensadas para acompañar las transformaciones socioproductivas del país. Así lo explicó Jorgelina Spirito, referente del Centro de Apoyo Universitario (CAU) de Puerto Madryn.

“Tenemos más de 40 carreras entre licenciaturas y tecnicaturas, y una escuela de posgrado. La oferta es muy amplia y se amplía cada año según la demanda regional”, señaló.

Entre las novedades, Spirito destacó:

Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables : “ Es fundamental para todas las industrias porque hoy cualquier empresa necesita cuidar el medio ambiente y diseñar políticas sostenibles ”, explicó.

Licenciatura en Gestión Deportiva (en lanzamiento).

Licenciatura en Estadística .

Licenciatura en Psicopedagogía como ciclo complementario para quienes ya poseen título previo.

Carreras claves para la región patagónica: Hidrocarburos y Geociencias (tecnicatura y licenciatura), Seguridad e Higiene del Medio Ambiente del Trabajo, Negocios Agropecuarios, Agro informática, Gestión de Auditorías Ambientales, Gestión Ambiental.

Asimismo, recordó la importancia del Profesorado Universitario, un ciclo complementario de un año y medio que habilita a profesionales de distintas áreas a desempeñarse como docentes en el nivel superior. “Permite a médicos, abogados, odontólogos o cualquier profesional contar con las herramientas pedagógicas necesarias para enseñar”, indicó.

Las modalidades de cursada se adaptan a cada estudiante

Al ser una universidad con fuerte componente virtual, la modalidad de cursado es una de las consultas frecuentes. Spirito detalló que existen dos opciones:

Modalidad 100% virtual, con clases sincrónicas y asincrónicas, tutores por carrera y por materia, plataforma de trabajos prácticos y exámenes parciales y finales. Teleclase proyectada en el CAU, ideal para estudiantes que están comenzando o prefieren acompañamiento presencial.

“Las materias son bimestrales y la cursada tiene una estructura clara. No es improvisada: hay módulos, contenidos, trabajos y un orden definido”, explicó.

Los exámenes pueden rendirse desde el hogar bajo condiciones determinadas o en el CAU con equipamiento disponible.

Los convenios y beneficios amplían las oportunidades

Un punto central para quienes analizan comenzar una carrera es el costo. Spirito subrayó que la universidad cuenta con más de 3.000 convenios con organizaciones de todo el país, lo que permite acceder a descuentos importantes.

“Si una persona trabaja en una empresa o en un municipio con convenio, no solo tiene beneficio ella, también su cónyuge, hijos y familiares directos”, detalló. Estos descuentos rondan el 10% durante toda la carrera y se suman a las promociones por inscripción temprana.

Actualmente, quienes se inscriban antes de fin de año acceden a descuentos del 20% en las cuotas de ingreso, además de promociones adicionales para las provincias patagónicas.

También existen diversas formas de pago: tarjeta de débito, crédito y plataformas digitales.

Las propuestas vinculadas al turismo y la hotelería

Pensando especialmente en el perfil productivo de la zona, Spirito recordó que la Universidad Siglo 21 también ofrece carreras orientadas al desarrollo turístico, entre ellas:

Licenciatura en Turismo

Licenciatura en Administración Hotelera

Tecnicatura en Recursos Turísticos

“Son carreras con mucha salida laboral en la región y muy vinculadas al crecimiento del sector”, afirmó.

Inscripción 2026: un llamado a decidir con tiempo

Las inscripciones para el ciclo 2026 ya están abiertas desde noviembre y continuarán hasta marzo, previo al inicio de clases el 25 de marzo. Sin embargo, Spirito insistió en la importancia de anticiparse:

“Cuanto antes se inscriban, mayores serán los beneficios. Las promociones disminuyen a lo largo de los meses”.

El CAU de Puerto Madryn continúa atendiendo consultas durante todo el verano, tanto de manera presencial como virtual.

“Consultar no genera compromiso; al contrario, permite comparar opciones y encontrar la carrera que mejor se ajusta al proyecto personal y laboral”, subrayó Spirito.

Un cierre y una invitación a proyectar el 2026

La referente del CAU concluyó con un mensaje para jóvenes egresados y adultos interesados en retomar o iniciar estudios superiores:

“Es importante que conozcan todas las alternativas. Nuestra misión es acompañarlos y ayudarlos a encontrar la carrera que se adapte a sus sueños, a su realidad y a las oportunidades laborales de la región”.

La Universidad Siglo 21 invita a quienes estén en proceso de decisión a comunicarse por redes sociales o WhatsApp para recibir asesoramiento personalizado y folletos con planes de estudio, perfiles profesionales y salidas laborales.

Centro de Apoyo Universitario Puerto Madryn, San Martín 415.

280 434 2900.

Instagram: @siglo21.puertomadryn.