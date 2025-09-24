UNIDAD DOCENTE AZUL ARANCIBIA CELESTE BUSCA CONTINUAR CONDUCCIÓN SINDICAL EN RÍO NEGRO

Sierra Grande | En declaraciones a Radio Libre, José Luis Burgos y Gustavo Ávila, quienes asumirán en diciembre como Secretario General y Secretario Adjunto de la seccional UnTER Sierra Grande, remarcaron el compromiso de continuar fortaleciendo la organización gremial en un contexto nacional y provincial adverso para los trabajadores de la educación.

Ambos dirigentes forman parte de la Unidad Docente Azul Arancibia Celeste, que a nivel provincial impulsa la candidatura de Gustavo Cifuentes, docente de Sierra Grande y actual secretario adjunto del gremio, para conducir la organización sindical rionegrina a partir de las elecciones del próximo 16 de octubre.

“Este proceso de unidad no es solo electoral. Es una construcción que busca dejar atrás diferencias para fortalecer al gremio y defender derechos en riesgo, como el régimen especial del 82% móvil”, afirmó Burgos. En la misma línea, Ávila agregó que la confluencia de fuerzas provinciales responde a un pedido nacional de la CTERA de consolidar gremios más fuertes frente a las políticas de ajuste.

Los futuros representantes locales destacaron además la importancia de las paritarias como espacio de negociación, donde se abordan no solo salarios, sino también condiciones edilicias, políticas educativas y temas de salud. “La lucha es necesaria, pero también lo es el diálogo. Reivindicamos esas instancias como herramientas fundamentales”, subrayó Burgos.

De cara a la nueva etapa en Sierra Grande, Burgos y Ávila adelantaron que trabajarán en proyectos vinculados a viviendas para docentes y la creación de un espacio recreativo para las familias. “Contar con un representante local como Cifuentes en la conducción provincial será clave para concretar estas iniciativas”, señaló Ávila.

Las elecciones provinciales de la UnTER se llevarán a cabo el jueves 16 de octubre, con urnas volantes en todas las instituciones educativas y una urna fija en la seccional local. Los afiliados deberán presentarse con DNI o carnet gremial para emitir su voto.

