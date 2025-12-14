UNA NUEVA PUERTA DE ENTRADA AL TURISMO EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto a la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, inauguraron el nuevo Centro de Informes Turísticos (CIT) en esa ciudad, una obra concebida como punto de referencia para quienes ingresan a la provincia por la intersección de la Ruta Nacional 3 y la Ruta Provincial 5.

El edificio, con una inversión provincial de aproximadamente 613 millones de pesos, cuenta con un salón de usos múltiples, oficinas para atención al público, áreas de servicio, estacionamiento y espacios parquizados, integrándose al entorno como una verdadera “puerta de entrada” para los turistas y viajantes.

Durante el acto, Weretilneck destacó que el nuevo centro “es una herramienta concreta para que quienes pasan por la Ruta 3 puedan frenar, informarse y descubrir todo lo que Sierra Grande y Playas Doradas tienen para ofrecer”, subrayando el impacto positivo que la infraestructura turística puede tener en el desarrollo local.

Por su parte, la intendenta Fernández remarcó que el edificio fue diseñado “para el desarrollo que viene” y permitirá mostrar con mayor eficacia la identidad de la ciudad y su costa atlántica a quienes arriban a la región.

La inauguración del CIT se enmarca en una serie de acciones del gobierno provincial orientadas a fortalecer la infraestructura turística de la Zona Atlántica de Río Negro, un corredor en crecimiento que además de su valor paisajístico y natural, atrae cada vez más visitantes hacia destinos como Playas Doradas, reconocido por sus playas de arena fina y su proximidad al Parque Nacional Islote Lobos.

En la misma jornada también se firmaron contratos para llevar servicios básicos —como agua, energía eléctrica y gas— a nuevas áreas de Sierra Grande y Playas Doradas, además de avances en infraestructura educativa y comunitaria, reforzando la apuesta por el desarrollo integral de la región.

La puesta en marcha del Centro de Informes Turísticos representa una iniciativa concreta para mejorar la experiencia de quienes visitan la provincia y constituye un paso más en la estrategia de promoción y consolidación del turismo como motor del crecimiento local y regional.

Fuente: Gobierno de Rio Negro