UNA DE LAS PERSONAS INVESTIGADAS POR LOS INCIDENTES EN VILLA HIPARSA SE PRESENTÓ VOLUNTARIAMENTE EN LA COMISARÍA 13ª

Sierra Grande | Una de las personas involucradas en la causa que investiga los incidentes registrados durante el fin de semana en Villa Hiparsa se habría presentado de manera voluntaria durante la noche de este lunes en la Comisaría 13ª de Sierra Grande.

La presentación sería en el marco de una investigación que lleva adelante la Fiscalía por los hechos ocurridos el pasado 5 de junio, cuando personal policial intervino tras un llamado que alertaba sobre un ataque con piedras contra una vivienda ubicada sobre calle Alfonsina Storni al 300.

Según la información oficial, al arribar al lugar los efectivos encontraron a una mujer solicitando auxilio mientras intentaba impedir el ingreso de varias personas a la vivienda. Los sospechosos huyeron al advertir la presencia policial.

Posteriormente, durante las actuaciones realizadas en el inmueble, personal de Criminalística halló un envoltorio con una sustancia que fue identificada como cocaína, situación que motivó la intervención de la Justicia Federal.

Horas más tarde se registraron nuevos incidentes en el sector, cuando un grupo de personas arrojó piedras, botellas, ladrillos, petardos y otros elementos contra efectivos policiales, viviendas y vehículos estacionados en la vía pública. La situación fue controlada cerca de la medianoche con apoyo de la Brigada Rural y del grupo especial COER.

La causa incluye actuaciones por presunto atentado y resistencia a la autoridad, daños, amenazas e intimidación pública agravada. En ese marco, se realizó un allanamiento en una vivienda de calle Lola Mora, donde se secuestraron elementos considerados de interés para la investigación. La persona buscada no fue localizada en ese procedimiento, por lo que continuaba vigente una orden de detención.

Con la presentación voluntaria ante la dependencia policial, durante la jornada de este martes se llevaría adelante la audiencia de formulación de cargos correspondiente.

Por redacción de Pido la Palabra