ÚLTIMOS DIAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE PRIMER CICLO EN LA ESCUELA 81

La institución informó las fechas, horarios y modalidad para la entrega de propuestas destinadas al Taller de Acompañamiento al Estudio.

Redacción 2 días ago
La convocatoria corresponde al Taller de Acompañamiento al Estudio.
Sierra Grande | La Dirección de la Escuela Primaria N° 81 “Fragata Libertad” de Sierra Grande comunicó la apertura del período de recepción de proyectos para Primer Ciclo en el marco de la Jornada Extendida.

Según se informó oficialmente, las presentaciones podrán realizarse desde el jueves 12 hasta el viernes 20 de febrero de 2026, en el horario de 08:00 a 12:30. La documentación deberá entregarse en formato papel en la Supervisión de Nivel Primario.

La convocatoria corresponde al Taller de Acompañamiento al Estudio y establece como requisito la inclusión del Curriculum Vitae junto al proyecto presentado.

Fuente: Escuela Fragata Libertad

Redacción

