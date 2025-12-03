ULTIMOS DETALLES PARA LA 5° FIESTA DE LAS SIERRAS DEL SUR CALIENTA

Sierra Grande | Sierra Grande se prepara para vivir la 5° edición de la Fiesta de las Sierras del Sur, un encuentro que a se volvió un hito regional y que avanza con la firme intención de convertirse, en 2025, en la primera Fiesta Provincial de las Sierras. La organización está a cargo de la Asociación Civil Somos Danza y del Ballet del mismo nombre, cuyo intenso trabajo comunitario permitió sostener y hacer crecer este proyecto cultural.

En diálogo con Radio Libre, el profesor Lucas Antipán, director de la escuela, reconoció la mezcla de “ansiedad, emoción y mucho trabajo” que vive el equipo en estos días previos. Por su parte, Oscar Aguilar, presidente de la asociación civil, fue claro respecto a la realidad del evento: “No necesitamos una inyección de energía, necesitamos una inyección de pesos”, expresó entre risas, aunque dejando en evidencia la dificultad de financiar una fiesta de tal magnitud.

El desafío del financiamiento: bono contribución y búsqueda de sponsors

Aguilar detalló que la comisión estuvo reunida durante horas para resolver aspectos logísticos y avanzar con gestiones de esponsoreo. Si bien la Municipalidad de Sierra Grande brinda apoyo en sonido, logística y seguridad, los costos de artistas, vestuarios, movilidad y hospedajes siguen siendo elevados.

Para sostener la fiesta, está en marcha el bono contribución:

Valor: $12.000

Premios: 1° premio: $750.000 2° premio: $250.000 3° premio: $100.000



Los números pueden adquirirse previo a la fiesta o durante el evento. El sorteo se transmitirá en vivo por las redes del Ballet Somos Danza, lo que los organizadores consideran una garantía de transparencia. “Cada bailarín tiene bono para vender, no hace falta comunicarse sólo con la comisión”, recordó Antipán.

Artistas confirmados: una grilla que crece cada año

La edición de este año contará con más de 100 bailarines visitantes, además de la participación de múltiples elencos locales y regionales.

Ballets y agrupaciones de danza invitadas

Fortín Sureño (Pico Truncado)

Ballet Flor del Campo (Batán, Buenos Aires)

Compañía de Malambo Auquinco (Mar del Plata)

Ballet Aves de Libertad (General Conesa)

Elencos locales: Pichi Anai, Dejando Huellas, Sentimiento Serrano y Somos Danza en todas sus categorías

Artistas destacados

Los Llokallas (Jujuy), un espectáculo de nivel nacional con propuestas de carnaval norteño y una puesta en escena de gran despliegue técnico

Censura, desde Conesa, encargados del cierre de la última noche

Antipán también adelantó los cuadros que presentará Somos Danza:

Por Tantearlo Nada Más (en homenaje a Belén Giorgini)

Salta la Linda (Grupo Infantil)

Mi Canto Exiliado (Ballet Mayor)

Romance para tu Beso

Argentina, amor y lucha en los años 70

Organización, comunidad e identidad

El predio contará con carros gastronómicos, buffet administrado por la Comparsa Malibú, artesanos locales y visitantes, e incluso servicio de internet para que el público pueda compartir la experiencia en tiempo real.

Los organizadores resaltaron un punto clave: la necesidad de que la comunidad permanezca en el predio durante toda la fiesta. La entrada es libre y gratuita, y por ello, destacan el valor del acompañamiento sostenido: “El otro 50% de la fiesta es quedarse, disfrutarla y respetar el trabajo de todos los artistas”, subrayaron.

Asimismo, invitaron a los vecinos a sumarse a la asociación como socios activos. “No hace falta ser bailarín; si quieren aportar al proyecto, pueden hacerlo. Las energías nuevas siempre renuevan nuestro impulso”, afirmó Antipán.

La fiesta como construcción colectiva

Detrás de cada edición hay un trabajo anual que incluye ventas de empanadas, bingos, rifas, tareas logísticas y ensayos a toda hora. Antipán y Aguilar coincidieron en que el motor principal es la idea de que la fiesta “es del pueblo”, y que la familia de Somos Danza —tanto bailarines como colaboradores— sostiene este proyecto desde el compromiso y el amor por la cultura serrana.

Con un clima que promete acompañar, artistas de primer nivel, propuestas culturales diversas y el sueño de convertirse en fiesta provincial, la 5° edición promete ser una de las más importantes desde su creación.

Fuente: En Este Día | Radio Libre