ULTIMAN DETALLES PARA EL ENCUENTRO DE PESCA SUBMARINA EN PLAYAS DORADAS

Sierra Grande | La organización del encuentro de pesca submarina en Playas Doradas avanza en la definición de aspectos logísticos y operativos de cara a su realización durante el próximo fin de semana de Semana Santa. Según indicó Facundo Macchi, uno de los organizadores, la fecha exacta será confirmada en función de las condiciones climáticas, aunque se prevé que la competencia tenga lugar el día sábado por ser el de mayor convocatoria.

“El torneo es abierto para todos. Cualquier buzo, tenga o no embarcación, puede participar. Se acerca mucha gente y también familias, lo que genera un ambiente amplio alrededor de la actividad”, señaló.

El punto central del evento será, como en ediciones anteriores, la zona de Playa de los Suecos. Desde allí se delimitará el área de competencia, con un rango de tres kilómetros hacia cada lado. Los participantes podrán ingresar al mar desde distintos puntos y contarán con un tiempo de cinco horas para realizar la actividad, tras lo cual deberán regresar al sector establecido para la entrega de las capturas.

Macchi explicó que el encuentro incluye distintas instancias. Durante la jornada se realizará la competencia y, posteriormente, en el mismo predio se llevará adelante el pesaje de las piezas, donde se asignan puntajes de acuerdo a las especies capturadas. Por la noche está prevista la entrega de premios, junto con la proyección de imágenes registradas durante la actividad, con el objetivo de acercar la disciplina al público.

El evento también contempla propuestas abiertas a la comunidad. “Se hacen degustaciones, como pescado frito o ceviche, para quienes se acerquen. Es una forma de compartir con la gente que siempre nos recibe bien”, indicó el organizador.

En cuanto a la modalidad, se trata de pesca submarina selectiva, regulada por un reglamento que establece especies permitidas, tamaños mínimos y cupos por participante. “No hay pesca accidental. Todo está controlado y basado en estudios científicos para garantizar que no haya un impacto significativo en el ambiente”, explicó Macchi. En ese sentido, detalló que ciertas especies, como tiburones y rayas, están prohibidas por tratarse de fauna protegida, mientras que otras quedan excluidas por criterios deportivos.

Además, destacó la articulación con el ámbito científico. En algunos encuentros participan especialistas que utilizan las capturas para estudios biológicos, lo que permite relevar información sobre alimentación y comportamiento de distintas especies.

El organizador confirmó que participantes de distintos puntos del país ya anticiparon su presencia, incluyendo delegaciones de Buenos Aires y Córdoba, además de referentes de la región patagónica. Asimismo, indicó que los equipos suelen arribar con varios días de anticipación para realizar tareas preparatorias.

Finalmente, Macchi invitó a la comunidad y a visitantes a acercarse al evento. “Es una actividad que no siempre se puede ver en detalle, por eso tratamos de mostrar imágenes y generar espacios para que la gente conozca cómo es”, concluyó.

Fuente: En este día | Radio Libre