ULISES BUENO CORONÓ LA X FIESTA NACIONAL DE PLAYAS DORADAS ANTE UN PÚBLICO MULTITUDINARIO

Playas Doradas | La presencia de Ulises Bueno coronó la última noche de la X Fiesta Nacional de Playas Doradas ante un público multitudinario que se dio cita en la villa balnearia para vivir la tradicional celebración que se realiza cada mes de febrero. El cierre tuvo lugar en el nuevo predio del evento, que reunió a miles de personas y marcó un registro de concurrencia inédito en la villa balnearia.

Con el correr de los días, Playas Doradas alcanzó el 100 por ciento de ocupación en su capacidad de alojamiento. Además de los visitantes que permanecieron durante todo el fin de semana, hubo quienes arribaron especialmente para participar de cada una de las noches. Se registró la llegada de colectivos provenientes de ciudades cercanas. Si bien no hubo información oficial respecto de la cantidad de asistentes que llegaron a la villa marítima, se estima que en la última noche la concurrencia superó las 30 mil personas.

La Fiesta, organizada por la Municipalidad de Sierra Grande, en la primera jornada contó con la participación de Dahara Belly Dance, La charra de las sierras, Lafken Mapu, Delfina Dicarlo, Facundo León Rodríguez y Huechelu. También formaron parte de la programación la Apertura Ballet Oficial, Anissa Narjis, Por siempre tango y Sentimiento Serrano. La nueva armonía se presentó en la continuidad de la grilla, seguida por Nico Mattioli, uno de los números centrales de la noche, y el cierre estuvo a cargo de Grupo Sandoval’es.

La segunda jornada incluyó las actuaciones de The Dance Empire, Emanuel Aguirre, Academia Umbrella, La juntada chamamesera, Ballet Pichi Anai, Los chamameseros y Ballet Somos Danza Inf. Tras la apertura Ballet Oficial se presentaron Los coyuyos del sur, Ballet Dejando Huellas y Las voces de Sierra Grande. En la continuidad subieron al escenario Ballet Somos Danza A y Aires de enero. El tramo central estuvo encabezado por Destino San Javier, que interactuó con el público e interpretó canciones del repertorio popular y clásicos de la música argentina. El cierre de la noche estuvo a cargo de Sharon y Los Camperos del Chamamé.

La tercera jornada comenzó con Movimiento urbano C.M, Norberto Correa, Academia CMB, La Rockola, Kaya Dance, Jennifer Castillo y Movimiento urbano A.G. Luego de la apertura del Ballet Oficial se presentaron Los duendes de la peña, Marcando Stylo y Llokallas, agrupación jujeña que llevó al escenario una propuesta vinculada a expresiones culturales del norte argentino. También actuó La joda cuartetera antes del cierre principal.

Durante la última noche se realizó el sorteo de un terreno con servicios, iniciativa vinculada a la venta de un bono contribución en el marco del evento. El número ganador fue el 1320 y correspondió a Tamara Sandoval, turista de Rawson, provincia de Chubut.

El cierre estuvo a cargo de Ulises Bueno, quien puso punto final a la décima edición de la Fiesta Nacional de Playas Doradas ante una concurrencia masiva en el nuevo predio. La celebración volvió a consolidarse como uno de los principales encuentros populares del calendario regional.