TRIUNFO DE JUNTOS DEFENDEMOS RÍO NEGRO EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, realizó un análisis del resultado de las elecciones del 26 de octubre, en las que la fuerza provincial Juntos Defendemos Río Negro obtuvo un triunfo contundente en la localidad. En declaraciones a Radio Libre, Fernández sostuvo que el acompañamiento electoral responde tanto a la gestión municipal como a la presencia del gobierno provincial en la zona.

Fernández señaló que el resultado se enmarca en un contexto de elecciones de medio término, donde confluyen factores nacionales y locales. “Las elecciones de mitad de gestión siempre tienen lecturas múltiples. Creo que en Sierra Grande pudimos instalar la idea de defender la localidad y la provincia. Eso fue clave”, afirmó.

La jefa comunal destacó la importancia de la coordinación entre el municipio y el gobierno provincial, remarcando que es la primera vez en la historia de la ciudad que se logra una articulación efectiva en materia de obra pública. En ese sentido, mencionó la obra de red de gas en el barrio 25 de Mayo, financiada y ejecutada por la provincia a partir de gestiones municipales.

“Hoy las obras no se detienen. Recorrimos el barrio industrial, donde seguimos trabajando con el equipo vial. Esta elección nos permite hacer una pausa para evaluar, pero el camino de gestión continúa”, sostuvo.

Consultada sobre la lectura política del resultado, Fernández afirmó que el triunfo en Sierra Grande refleja el reconocimiento a la tarea conjunta. “No es solo gestión municipal ni únicamente gestión provincial. Es la conjunción de ambas. Y eso no siempre ocurrió en nuestra ciudad”, expresó.

La intendenta también confirmó avances relacionados con la próxima temporada turística, incluyendo el proceso de licitación del camping municipal, ventas y licitaciones de terrenos y la preparación de la zona de playas. Asimismo, informó que viajará a Viedma para continuar gestiones vinculadas al desarrollo del parque industrial local.

Finalmente, Fernández agradeció el acompañamiento de vecinos y militantes durante la jornada electoral y destacó la agilidad del sistema de boleta única. “Fue una elección tranquila y clara. Ahora, a seguir trabajando”, concluyó.

Fuente: En Este Día | Radio Libre.